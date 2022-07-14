調查指大多數家長未陪子女上網　吳傑莊：要培養子女良好上網習慣

香港青年學生動力今日（14日）公佈「學生瀏覽網絡的習慣和情況」調查結果， 超過七成家長認爲子女沉迷上網，但大部分家長因工作和家務繁重而較少陪伴子女上網。立法會議員吳傑莊認為，要加強對家長的教育，讓他們了解如何正確地培養子女的良好上網習慣。而家長要多留意子女使用互聯網的情況，盡量避免子女獨自使用互聯網，並適時作出指導。



六成家長稱子女每天上網2至4小時

香港青年學生動力於6月29日至7月11日，以網上問卷方式，訪問了超過100位家長。調查結果顯示，六成受訪家長的子女每天花二至四小時使用互聯網，一成多子女每天使用四至五小時，有約一成子女每日上網超過五小時。因此，逾七成受訪家長認為子女沉迷上網。

調查發現，近半家長認爲子女曾接觸過不良訊息，大多為色情訊息和暴力血腥內容，另有三成多家長表示不知道子女有否接觸過。被問到會否陪伴子女瀏覽網絡，超過六成受訪家長表示少或極少陪伴子女上網，經常陪伴子女上網的家長僅一成多。至於原因，約七成家長指因工作繁忙而無暇陪伴子女使用互聯網，四成三家長解釋指家務繁重，也有個別家長提出擔心監管上網或易引起子女的反感，破壞親子關係。

立法會議員吳傑莊認為，學校要加強對家長的教育，讓他們了解如何正確地培養子女的良好上網習慣，家長也要多留意子女使用互聯網的情況，盡量避免子女獨自使用互聯網，並適時作出指導。政府則須加強教育及推廣使用互聯網的安全意識，令學童正確辨識網上資訊，同時加強阻止不良資訊的散播。