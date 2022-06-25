上網成癮嚴重13.9%受訪學生每日上網逾7小時　逾65%曾與家人衝突

疫情下學童上網時間增多，路德會社會服務處學校社會工作組一項調查發現，51.8%受訪學生每日課外上網時間多達4小時或以上，當中13.9%更指多達7小時以上。調查更稱學生上網成癮情況嚴重，50.1%人會因上網被打擾表現煩躁，65.6%更因上網問題，曾與家人發生衝突，情況令人關注。

機構稱，現時上網已成青少年生活中不可或缺部份，建議家長轉危為機，幫助子女健康上網，在網絡世界展現多元潛能。



香港路德會社會服務處學校社會工作組去年10月至11月，曾向14間中學、共2,256名中二及中三學生進行問卷調查，了解疫情下學生的上網習慣。結果顯示，51.8%受訪學生每日平均課外上網時間達4小時或以上，其中13.9%更高達7小時或以上，佔去整天的三分一時間。

最常上YouTube及抖音

調查結果顯示，學生上網最常看影片、打遊戲及用社交平台，最常使用的影音平台為YouTube及抖音，最常玩的遊戲則是「王者榮耀」及「絕地求生（即食雞）」。

65.6%受訪學生曾因上網與家人發生衝突

調查又指出，68%學生回家後會立即上網，有50.1%表示，會因上網被打擾表現煩躁；有65.6%受訪學生曾因上網問題，與家人發生衝突；57.2%學生喜歡上網多於與家人相聚。機構按調查數據分析，有中度網絡成癮傾向的學生，會較多與家人因上網問題而發生衝突。

家長擔心子女上網時間過長影響學業

工作組觀察發現，家長會因擔心子女上網時間過長，影響學業和作息等，容易與子女產生磨擦；相反子女又會認為，父母不理解網絡對自己的重要，在時間分配和期望落差等因素，而與父母不和。

中三生利用網絡發展興趣 父母關係得以改善

中三學生魚仔放學回家後第一時間開電腦，與朋友打機及上網，曾因此與家人起衝突。除上網外，他亦喜歡釣魚，近年他嘗試將自己釣魚過程拍片及上載YouTube，有不少訂閱者。他近日更開始籌備經營網店售賣漁具，利用網絡發展他的興趣，父母亦欣賞其對釣魚的熱誠，支持兒子以網絡發展興趣，最終成功平衡因上網問題而產生的衝突。

工作組社工黎燕芬稱，上網活動已是青少年生活中不可或缺的部份，家長需在網絡世界出現的危機轉化為契機，協助他們健康上網，並從網絡世界去展現他們的多元潛能。