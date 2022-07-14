拆局︱民主黨宴腰斬前建制猛轟　最後通牒？政界：攻勢似曾相識

民主黨時隔三年復辦籌款宴，原定後日（16日）於尖沙咀帝國中心ClubOne舉辦、全日延開三場，支持者買枱踴躍，涉款金額達六位數。不過，今早卻突然被通知場地附近有群組確診，須於當天關閉清潔而煞停籌款宴。記者今日以顧客身份致電帝國中心ClubOne訂枱，前線員工斷言與疫情無關，指本周六只是因維修冷氣及抽風系統而暫停營運一天，前後兩日即周五及周日都正常營運，亦未聞附近爆疫。

湊巧的是，《文匯報》和《大公報》連日狙擊民主黨，質疑該籌款宴目的可疑，今日的報道及評論文章有近十篇，引述有評論批評民主黨本質離不開「反中亂港」。全國僑聯副主席盧文端則在《明報》撰文，指《文匯報》、《大公報》的批評是「不可不重視的重要政治信號」，稱未見到民主黨有反省，認為不悔改或大限臨頭。

事件發展衍生幾大疑問，是爆疫、抑或牽涉政治因素？民主黨資源開拓委員會主席袁海文拒絕評論及猜測，只說對籌備已久的聚餐煞停「絕對難受」，感到很可惜。今日有份在《文匯報》撰文評論民主黨的工聯會會長吳秋北則指，有關的報道並非「政治攻擊」，而是大家可見民主黨現時路線似乎仍與「黑暴」期間沒太大區別。全國港澳研究會副會長劉兆佳則稱，難以估計輿論攻勢是否對民主黨的「最後通牒」，但相信中央耐性有限。



尖東的ClubONE 維港皇宴（ClubONE網頁圖片）

同一商場多間食肆稱未聞有疫情

袁海文接受查詢時，透露是今早（14日）才接獲ClubOne通知，因為商場附近陸續有染疫群組，將於宴會日即16日關閉作深層清潔，影響逾300名參與者，月內會向參加者安排退款，涉及金額六位數：「做咗好多準備工夫，畀多好多努力，確保防疫限制，針紙針卡，係想同黨友、支持者聚吓，但好多嘢不能控制。」他指不評論是否涉及政治打壓，強調收到ClubOne的正式通知就是疫情，「佢哋話唔同地方都有確診情況，營運上需要考慮。」

不過，帝國中心ClubOne前線員工被問到，周六停業是否因為附近有疫情，對方立即否認，公司亦未有相關通知：「唔關係，我哋今日都仲有做生意，冇確診！」記者再向商場內多間食肆查詢，都一致表示未曾聽聞附近有疫情，商場方面也沒通報，所以營業如常。

ClubOne通知民主黨舉辦籌款宴當日需要關閉清潔，袁海文表示：「做咗好多準備工夫，但好多嘢不能控制。」（梁鵬威攝）

擔心疫情惟這兩天營業如常

ClubOne創辦人、新民黨中委黃復華接受傳媒查詢時，則指ClubOne樓下場地有群組爆發，當中有確診者曾到酒樓用膳。被問到會否即日關閉及清潔場地，他則說正與衞生當局聯絡，正物色清潔公司，最快周五為酒樓清潔。黃強調沒受任何壓力，對民主黨感到很抱歉。《香港01》分別向衞生防護中心及帝國中心查詢，截稿前未獲回覆。

文匯大公連日狙擊 質疑籌款宴目的

對民主黨而言，本身已因區議會議席大減、成員身陷官司等因素而財政拮据，獎券籌款遙遙無期，如今連晚宴都被迫煞停，加上報章的狙擊，令人關注背後的政治訊息。實際上，民主黨近日所承受的政治壓力不小，《文匯報》、《大公報》本周初已刊登多篇報道和評論文章，先後批評民主黨「七一」發表的「回歸25周年立場書」對中央仍有「對抗態度」，又稱籌款晚宴去向成疑。

隨後數日，兩報分別刊出多名建制派人士的評論，對民主黨作鋪天蓋地的批評，內容由立場書內容、到修例風波期間的行為，再到現時身處海外的前民主黨成員言行。今日的報道及評論，則質疑籌款活動勾結外部勢力，又指政府應慎防民主黨以「年度宴會」為名散布「港獨」主張。全國僑聯副主席盧文端也在《明報》撰文，總結《文匯報》、《大公報》對民主黨的批評，認為是民主黨「不可不重視的重要政治信號」。

政界中人：對支聯會、職工盟手法都是一樣

有不願透露身份的政界中人分析，指去年中央「完善選舉制度」後，「開晒綠燈」予民主黨參加年底的立法會選舉，但最終民主黨無人參選，是投票率創新低的一大重要因素，相信這一點令中央或有關人士耿耿於懷。

該人指，民主黨於「七一」發表的立場書，其實都嘗試重新定位自己擁護「一國兩制」，該黨元老如劉慧卿、楊森等都嘗試吹和風，表明尊重國家憲制秩序，但似乎民主黨自去年至今的行徑，都未能令中央相信該黨已調整路線。他形容民主黨已進入「掘頭路」：「官方過往針對許多團體如支聯會、職工盟，都是先從親中媒體發起攻擊，之後用各種行政或商業上的方法令他們的活動搞不成，最後演變成依法取締，操作都是一樣，這一輪攻勢，似乎已是『最後通牒』。」

全國港澳研究會副會長劉兆佳。(資料圖片/余俊亮攝)

最後通牒？劉兆佳：相信中央耐性有限

吳秋北則指，國家主席習近平「七一」講話已明確點出新時代下對「一國兩制」需要持甚麼態度，如果民主黨的路線、所作所為仍不符新形勢下參與政治的條件，對該黨的運作會有明顯影響，不難讓人感覺到他們試圖與國家對抗，又指民主黨的立場書已「給予外界一些重要的訊息」。

劉兆佳則相信中央一直在等待民主黨回歸溫和，尊重特區憲制秩序、尊重中央權力，做個有建設性的反對派，放棄原先對抗立場，向愛國者過渡。中央也不期望民主黨一蹴而就，但起碼要讓人看到跡象，讓人看到改變的意向。他認為過去一段時間，民主黨一些元老、黨員離港後仍與外部勢力勾結，難以令人感覺到民主黨已開啟政治立場調校的過程。