民主黨被通知附近爆疫取消籌款宴　酒樓今如常營業：當天維修冷氣

民主黨宣布原定本周六（16日）舉辦的年度宴會，因為場地附近有群組確診情況，而須關閉清潔未能營業，宴會因而需要取消，月內將向參加者安排退款。民主黨資源開拓委員會主席袁海文透露，退款涉及六位數字金額，即以十萬元計，由於短期內難以尋找替代場地，稍後會再研究何時重新舉辦宴會。

《香港01》記者以顧客身份，致電原定舉辦籌款宴的尖沙咀帝國中心ClubOne訂枱，對方表示，本周六因為維修冷氣抽風系統而須全日暫停營運，但前後周五及周日均會正常營運。被問到有指酒樓附近出現群組染疫，才會關閉一日清潔，對方立即否認：「唔關係，我哋今日都仲有做生意，冇確診！」記者向商場內多間食肆查詢，都表示未曾聽聞附近有疫情發生，商場方面亦沒相關通知，一切營業如常。



原定分午、晚、傍晚宴 賓客逾300人

袁海文接受《香港01》查詢，透露是今早（14日）接獲宴會場地ClubOne通知，因為商場附近陸續有染疫群組，ClubOne將從7月16日凌晨起關閉作深層清潔。當日原定3場各約120人參與的宴會將會取消，換言之受影響的參與者共約360人。

袁海文拒絕透露已獲邀請的機構或人士，但指多為黨友和支持者。受限於防疫規例，暫時未知何時能重新舉辦宴會。他對於未能如期與支持者和黨友聚會感到可惜，就是次不幸事件對他們造成不便，十分抱歉。