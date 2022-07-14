盧文端：民主黨強烈反共、未見反省　若不悔改難選區會大限臨頭

全國僑聯副主席盧文端今日（14日）於《明報》撰文，大談民主黨面對生死路抉擇、國安風險仍未過去。他指民主黨及教協、支聯會是「反共鐵三角」，後兩者已經解散。

盧文端指，如果民主黨要「求生」，就必須堅決去除「抗共反共」的意識，尊重共產黨領導的國家基本制度，並徹底反省過錯，不從事危害國安及香港繁榮穩定的事，「真心誠意痛改前非、用實際行動表明改弦更張」，否則無法符合愛國者條件，如果民主黨的身分將成為入閘參選明年區議會選舉的障礙，「那就是民主黨的大限將至了」。



籲勿無視文匯大公抨擊：屬重要政治信號

民主黨近來除了發表回歸立場書，亦原定於後日（16日）復辦籌款宴，並表明就參與區選持開放態度，換來文匯大公連番狙擊。盧文端認為，這些批評都是「重要政治信號」，民主黨不可不重視，他指民主黨「逢中、逢特區政府必反」，口中的「愛國」蘊含「民主回歸、民主拒共、愛國不愛黨」等一類主張，是強烈的「反共」意識和行為，本質上對抗共產黨領導的國家基本制度。

他批評，民主黨就回歸25周年發表的立場書，並未作反省悔改，更把自己打扮成「受害者」，將社會動盪撕裂責任歸咎「掌權者」，説法「不是幫民主黨，而是害民主黨」，建議民主黨學習國家主席習近平的「七一」講話、「對號入住」。他指，習近平提到要尊重及維護中共領導的國家根本制度，民主黨的出路就是真心擁護「一國兩制」方針，成為習口中「建設香港的積極力量」。

須維護中共領導：從思想深層挖掉反共病根

盧文端指，民主黨須堅決「去反共化」，從思想深層挖掉「拒共反共」的病根，切實尊重中共領導，並徹底反省過往錯誤行為，以實際行動表明不作危害國安及香港繁榮穩定的事，這樣才能符合愛國者的最起碼條件，有機會入閘參選區議會。

盧文端相信，新選制下的區選會保留直選議席，為符合愛國者條件的非建制派預留很大空間。他指新選制已成為《基本法》一部分，民主黨選擇對抗，將面對是否擁護基本法、效忠香港特區的質疑，能否入閘明年區選成疑。他指，民主黨若果依然「我行我素、不思悔改」，屆時民主黨身分將成為參選障礙，民主黨可真的要鳥獸散。