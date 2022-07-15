田北辰斥安全帶法例形同虛設　運輸局：有聲安全帶或成發牌要求

自本港安全帶法例實施後，私家車、的士和公共小巴的乘客要求必須佩戴安全帶。惟田北辰今（15日）在立法會交通事務委員會上指出甚少市民遵守該規例，小巴上的安全帶和法例形同虛設，運輸及物流局副秘書長麥震宇回應指，正與小巴製造商商討安裝有聲安全帶。



有小巴試用有聲安全帶 佩戴比率達九成

近日，運輸局研究將現時的安全帶法例的規定擴大至巴士、私人小巴、貨車和特別用途車輛。田北辰於會上直指，目前只有少於一半的乘客會自覺佩戴安全帶，認為原有法例阻嚇性不足。田北辰表示：「早前已有小巴率先試用有聲安全帶，乘客佩戴率高達八至九成。」他解釋指，乘客乘車後，若沒有佩戴好安全帶，有聲安全帶即會持續發出聲響，可達到乘客間互相提醒和警剔的作用，他更直言若不安裝有聲安全帶，其餘法例和規條也只是「形同虛設」。

麥震宇回應指，運輸署早於2020年已着手研究有關安全帶的發聲提示器的可行性，雖然是次立法未有涵蓋相關內容，惟當局正與車輛製造商討論於車上安裝發聲提示器的技術方案，以及正考慮將安裝發聲提示器列入小巴發牌要求之一。