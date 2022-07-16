通識教師聯會解散　17年歷史去年起「斷莊」　教聯會稱尊重決定

高中通識教育科將步入歷史，明年全面由「公民與社會教育科」取代。曾協助教育局籌備開辦通識科、有17年歷史的通識教育教師聯會，今早（16日）召開特別會員大會通過解散。聯會前年年底曾就通識「殺科」表示極度遺憾，聯會臨時行政委員會主席羅潔玲今日未有回應提問，但早前曾表示在現時的公民社會氣氛下，難再組成同類組織。

教聯會主席黃錦良出席活動時表示，過去通識科成為社會爭議，經過連串檢討，加上未來要推進「公民與社會發展科」，會尊重聯會決定。



通識教育教師聯會2005年成立，是本港兩大通識教育組織之一，現有約300名會員，過往曾多次就通識科改革及文憑試考卷內容發表聲明。政府去年4年宣布將以公民與社會發展科取代通識教育科，去年9月起在中四級推行，而通識教育教師聯會幹事會自去年起「斷莊」，只靠臨時行政委員會維持運作。

另一通識教師組織通識教育會早前也指，將於明年通識科最後一次文憑試後解散。