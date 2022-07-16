局長一人一字勉DSE考生　孫玉菡引大熱劇　指人生像游泳接力賽

中學文憑試（DSE）下周三（20日）放榜，教育局局長蔡若蓮早前發起「一人一字勉考生」行動，一眾高官紛紛響應。勞工及福利局局長孫玉菡寫下「力」字，以近日大熱的劇集為例，指人生就像一場接「力」賽，DSE只是其中一棒，就算這棒游得不好，只要後勁發「力」，最後仍有機會贏得比賽。



公務員事務局局長楊何蓓茵則挑選了「行」字送給各位考生，希望無論大家放榜成績如何，請緊記：「千里之行，始於足下。」



孫玉菡說，青春就有無限的可能性，你們每一位都是香港重要的人「力」資源，只要不放棄，繼續努「力」，發掘自己多方面的能「力」，積極規劃自己的未來，終能找到達成夢想的路。

楊何蓓茵指，離開中學校園後，同學們往後還有開闊的千里路，可以有不同選擇，放榜只是開始的第一步。她亦引用出自《晏子春秋》的「為者常成，行者常至」勉勵考生，只要堅持不懈，朝着目標迎難而上，必定能在自己擅長的領域闖出一片天。

財經事務及庫務局局長許正宇揮毫寫下「志」字，勉勵各位應屆考生無論放榜成績如何，只要抱著清晰的目標和永不放棄的頑強意志，「志之所趨，無遠弗屆」，定能走出屬於自己的光明前路。