蔡若蓮：愛國非靠評估考核　舉例合唱《我和我的祖國》可加深情懷

國家教育部副部長田學軍今日（16日）在《香港愛國主義教育高峰論壇》視像致辭時，提到考評考核是推動香港國民教育的重要手段，要把愛國貫徹到教材編寫及課程設計中。教育局局長蔡若蓮活動後，被問到國民教育是否要設評核工具，她指愛國主義教育並非使用評估考核，強調最重要是學童有愛國意識。

蔡若蓮舉例，教育局早前就回歸25周年，邀請學生合唱錄製《我和我的祖國》，就是希望學童了解歌詞意義，加深家國情懷。但她指，有別有用心的人對活動作出無理批評，讓師生承受不必要壓力，教育局極度遺憾，強調推展愛國教育須各界堅定支持，培養學生國家情懷、國民認同及勇於承擔的品格。



田學軍視像致辭時說，在推動香港國民教育時，「課程教材是重要載體，課堂教學是重要渠道，考評考核是重要手段，實踐體驗是最佳方式，要加強《憲法》、《基本法》及中國歷史文化的教育，強化青年的國家安全意識，把愛國貫徹到教材編寫及課程設計，引導學生真心真意愛國。」

蔡若蓮其後被問到國民教育須否設評核方法，則指愛國教育是感情和志向，不能使用評估，而是希望學童有愛國意識。教聯會主席黃錦良則指，愛國教育應貫徹教育全過程，包括教材編寫、課程設置、評估評核及教師培訓，贊成教育局做好這四方面，教聯會也會全力支持和配合當局的相關工作。

蔡若蓮在論壇演講時表示，要讓香港學童準確認識「一國兩制」，自覺尊重和維護國家根本制度，教育局將提供更多內地交流機會，通過跨學科合作及多元化教材，從小培養學生的愛國心和愛國價值，並持續開發及提供多元化教育資源，包括為現職教師安排專業培訓課程。當局曾舉行國安教育到校工作坊，至今已有逾750所學校與4萬名老師參與。她指多元化學習活動有助推動國民教育，提升學習動機及興趣。