西貢辦「學習會」　譚惠珠：須破除利益固化藩籬　聚精會神謀發展

國家主席習近平七一訪港發表重要講話後，政府、政黨以至各個地區都舉行「學習會」。西貢區今日亦舉辦了學習班，邀請了基本法委員會副主任譚惠珠、全國人大代表、立法會議員陳勇擔任主講嘉賓。



西貢區各界學習宣傳貫徹習近平主席重要講話精神座談會，基本法委員會副主任譚惠珠、全國人大代表、立法會議員陳勇擔任主講嘉賓。

西貢民政事務處、西貢區各界聯合會、新界社團聯會西貢地區委員會聯合舉辦「西貢區各界學習宣傳貫徹習近平主席重要講話精神座談會」，西貢民政事務專員趙燕驊、中聯辦新界工作部處長廖銘華、立法會議員李世榮及林素蔚、西貢區各界聯合會主席莊元苳等擔任主禮嘉賓，約150人出席。

譚惠珠表示，「一國兩制」方針是一個完整的體系，一環扣一環，必須全面準確落實。她說，社會主義制度是中國的根本制度，中國共產黨領導是中國特色社會主義最根本的特徵，認為港人應自覺尊重和維護國家的根本制度。同時，必須堅持中央全面管治權和保障特區高度自治權相互統一，必須落實「愛國者治港」，以及必須保持香港獨特地位和優勢，核心就是背靠祖國，連通世界。

談到習近平提出的「四個希望」，譚惠珠認為，特首和特區政府是治理香港的第一責任人，要增強發展動能，破除香港利益固化藩籬，主動對接內地發展和中央政策。同時應排除一切干擾，聚精會神謀發展，共同維護香港和諧穩定。

西貢區各界學習宣傳貫徹習近平主席重要講話精神座談會，基本法委員會副主任譚惠珠、全國人大代表、立法會議員陳勇擔任主講嘉賓。

陳勇：習近平視察科學園 表明國家支持香港建國際創科中心

陳勇指習近平訪港行程是新冠疫情兩年多以來首次開內地，體現中央對香港的高度重視，而行程之一為視察香港科學園，表明國家強力支持把香港建立為國際創科中心。陳勇指，習近平在談論「一國兩制」時指「必須長期堅持」，是送上「定心丸」。

莊元苳表示，習近平的重要講話對香港的發展有重大指導意義，社會各界除了應積極學習，還必須積極貫徹落實，讓社區居民感受到中央對香港的支持和關懷，促進社區和諧，人心回歸。