美CECC倡制裁律政人員　林定國斥卑鄙無恥：如同「胖虎」橫蠻無理

美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）上周二（7月12日）發表報告，指自2019年6月以來，香港律政司已根據《港區國安法》以及與示威相關的指控，起訴最少2,944人，其中一些案件涉及侵犯人權，點名提及律政司司長林定國和15名與案件相關的刑事檢控人員，建議美國實施額外的制裁措施。

林定國今日（17日）出席電視節目時指出，相關行為是「卑鄙無恥」，尤如卡通《多啦A夢》中的角色胖虎，完全是欺凌行為。



「一早估到佢會搞我」 惟對前線同事受牽連感氣憤

林定國指：「我一早都估到佢會搞我，食得鹹魚抵得渴。」他認為當律政司司長，當然會承受這些政治壓力，但令其最為氣憤的是，報告一併針對律政司的前線同事，向他們施加壓力：「容我粗鄙少少，呢啲真係叫卑鄙無恥。」他強調，律政司同事反而會比以前更加團結，因為大家同仇敵愾。他又形容，美國相關行徑「就好似細個睇一套卡通，《叮噹》入面個技安，或者即係𠵱家《多啦A夢》入面嘅胖虎咁，係橫蠻無理。」

林強調，律政司同事完全不用擔心，因為他們的工作十分有意義，政府會透過適當方法保障他們，至於具體方法不便細說，但舉例指現時有一些受制裁人士，仍然過着正常生活。