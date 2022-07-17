23條｜林定國料採國安法保釋門檻　假消息如新冠病毒須及時澄清

律政司司長林定國今日（17日）出席電視節目時指出，按照法院過往的判例，未來《基本法》第23條立法，將會採取現行《港區國安法》的保釋門檻。他又形容，法治的「疫苗」就是市民大眾對其的基礎知識，形容一些對香港法制的不實指控、虛假資訊就像「新冠病毒」，必須及時、有效地對外解說清楚。



指海外國安法律保釋條件更嚴

現行《港區國安法》第四十二條列明「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋。」比其他罪行保釋門檻嚴苛。但過去執法部門以煽動罪拘捕疑犯時，法院也會以國安法的保釋條件處理，因此多名被告遭起訴後被長時間還柙。

林定國指出，過往終審法院的判例已經指出，《國安法》的保釋條款並不只適用於四大罪類，其他刑事罪行如果觸及國安，同一原則也可以套用，例如《刑事罪行條例》第10條（俗稱煽動罪）。被問到這是否顯示日後23條適用同一原則，林定國回應指：「23條正正是處理國安，所以如果你問我法律意見，那應該是的。」他指由於國安相關的罪行本身性質特殊，大家亦不應只著眼於香港，有很多地方國安罪行的保釋條件更為嚴厲。

強調不會刻意拖延案件

此外，有意見質疑《國安法》界線含糊，其中以國安法執行的煽動罪，過往被告往往是用一些侮辱性的言辭罵政府，就被介定為「煽動」。林定國回應指：「我沒有印象有人曾經因為謾罵政府而被入罪。」他強調相關罪行都是根據成文法，煽動意圖具有針對性，展示出有意圖推翻政權，不等批評政府就是犯法。他指，難以抽空地釐定一個介線，「就算寫一大篇論文都解釋不到」，但如果有案例出現，視乎相關人士的背景和意圖，他十分有信心法庭能清楚介定。

被問到律政司有權要求國安案件不設陪審團，會否影響公眾對司法制度的觀感，林定國指這個酌情權不會隨便使用，一般基於對陪審團人身安全的關注，以及涉及重大國家機密的案件才會使用，改由3位法官裁決亦不會影響被告接受公平審訊的權利。至於一些國安案件被質疑拖得太久、被告遭長時間還柙，林定國回應指司法機關已留意到案件程序問題，人手已有增加，一些案件亦可考慮合併處理，強調律政司檢控工作一定希望盡快完成，不會刻意拖延。他亦指，有些案件反而是被告人為了維護自身權益，申請向控方索取證據、案件詳情或是翻譯服務，以致程序變長。