特首林鄭月娥即將卸任，她日前於社交網發帖，表明是最後一則帖文，大談離任感受。其實林鄭在任期五內都有不少惹起市民熱話的金句，《開罐》讓大家重温一下其10大金句，看看哪一句令你最難忘。



林鄭月娥日前在FB發帖文表示，「離別在即，大家都感覺有點不捨。但天下無不散之筵席，同樣運作了五年，讓我發布了超過600則帖文的『臉書』帳號亦將於6月30日結束。」她更表示期待國家主席習近平就香港未來發表講話、指明方向。

林鄭在政府工作42年，2017年當選成為香港首位女特首，任期內出現不少社會動盪，包括反修例示威衝突、新冠疫情多波爆發等，一些天災如山竹襲港時，拒絕全港停工，在她任內其問責班子也有不少膠事，而她本人亦不時爆出另類「金句」，亦多次失言。

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【葉劉淑儀/行政會議/召集人/李家超】新一屆特首班子將在7月1日上任，而新一屆政府行政會議成員名單，由新民黨主席葉劉淑儀出任召集人。有網民對此不感意外，認為葉劉非常夠班，直言以她的履歷，已經完勝現在的官員。即睇👉👉👉葉劉淑儀當年有幾猛料