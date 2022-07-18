習近平講話︱夏寶龍：為港提供行動指南　「四個希望」要落到實處

國務院港澳辦主任夏寶龍今日（18日）出席全國港澳研究會的研討會，談及國家主席習近平的的七一講話。他指講話對香港實現良政善治具有很強的現實指引作用，為長治久安提供行動指南，其中他強調特區政府需要將習近平的「四個希望」落到實處。



指特區政府需轉變理念、改進作風

夏寶龍表示，習主席重要講話蘊含著鮮明的實踐邏輯，殷切希望新一屆特別行政區政府務實有為、不負人民，著力破解香港當前最直接最突出最迫切的問題，對香港實現良政善治具有很強的現實指引作用。「習近平主席提出的『四點希望』，根植新時代『一國兩制』實踐，具有鮮明的問題導向、目標導向和結果導向，為香港實現長治久安和長期繁榮穩定提供了行動指南。希望新一屆特別行政區政府牢記習近平主席囑託，抓住機遇、戰勝挑戰，團結帶領社會各界共譜香港良政善治新篇章。」

第一，夏寶龍強調要突出有為政府建設，把「著力提高治理水平」落到實處：「香港、澳門要實現新的更大發展，既需要高效的市場，也需要有為的政府。特別行政區政府要轉變治理理念、改進政府作風、強化基層基礎、提高治理能力，努力建設一個能夠全面準確貫徹『一國兩制』方針、能夠帶領港澳全面發展、能夠為廣大市民辦實事的有為政府。」

第二，聚焦實現更好發展，把「不斷增強發展動能」落到實處：「『三個全力支持』為香港增效賦能，完全契合香港長遠發展的實際需要，為香港送上了一份『大禮包』。特別行政區政府和香港社會各界要倍加珍惜、用足用好中央『三個全力支持』，抓住機遇、乘勢而上，努力實現發展基礎更牢固、動能更強勁、空間更廣闊，推動香港在新的起點上實現更好發展。」

李家超班子。（資料圖片）

須「一件一件幹起來」

第三，有力回應民眾期盼，把「切實排解民生憂難」落到實處：「習近平主席重要講話通篇貫穿著以人民為中心的發展思想，希望新一屆特別行政區政府『務實有為、不負人民，把全社會特別是普通市民的期盼作為施政的最大追求』。特別行政區政府要立足當前，謀劃長遠，一步一個腳印，一件一件幹起來，用實實在在的工作成效回應民眾期盼，讓市民有更多、更直接、更實在的獲得感、幸福感、安全感。」

第四，團結凝聚各方力量，把「共同維護和諧穩定」落到實處：「習近平主席希望每一位香港居民都成為建設香港的積極力量，共同把香港這個家園建設好、守護好。『家和萬事興』。建設美好家園，是港澳全社會的共同責任，需要人人參與。要團結一切可以團結的力量，調動一切可以調動的積極因素，構建最廣泛的『一國兩制』統一戰線，在愛國愛港、愛國愛澳旗幟下努力畫出最大同心圓，匯聚起『一國兩制』實踐行穩致遠的磅礴力量。」

夏寶龍最後表示，回歸25周年是一個里程碑，更是一個新起點，「我們堅信，在習近平主席重要講話精神的科學指引下，有偉大祖國的堅定支持，有廣大愛國愛港、愛國愛澳同胞的共同奮鬥，香港、澳門在中華民族偉大復興歷史進程中必將大有可為、大有作為，『一國兩制』實踐必將創造新的更大輝煌！」