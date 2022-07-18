政圈風聲｜夏寶龍稱「不留縫隙」打擊亂港者　23條不急於出台？

全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（18日）在北京舉行的全國港澳研究會研討會上發言，解讀國家主席習近平的七一講話。其中，他提到要落實「愛國者治港」，必須對一切反中亂港勢力堅決打擊、不留縫隙，任何人、任何時候，膽敢挑戰「一國兩制」底線，膽敢反中亂港，必將受到嚴懲，用詞頗為強烈。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，夏寶龍的說法未必旨在針對現時的反對派，只是希望點出目前國際和國家安全形勢仍然嚴峻。至於「不留縫隙」是否意味須加快《基本法》23條立法，有資深建制派指，現時國際政治形勢複雜，23條必須立得到位、準確，相信政府不急於出台。



李家超：會做好23條立法責任

特首李家超今日出席研討會後表示，香港利益與中央一致，特區政府會做好23條的立法責任， 一定要令法律可處理到可預見、可想像到的國家安全風險，令大家有信心在評估到的風險上，都做到保障。

葉劉淑儀：立法須重新考慮國際形勢

行政會議召集人葉劉淑儀出席活動後亦被問到夏寶龍言論，她指反對反中亂港分子是理所當然，大眾均不想香港社會受到破壞，「相信夏主席是提醒港人和特區政府需時刻保持警惕，留意破壞香港社會安定的壞分子會否死灰復燃。」

至於《基本法》23條立法問題，葉太指暫時未有立法時間表，但距離上一次處理23條已近20年，認為立法需重新考慮國際形勢，建議政府立法前，可參考其他國家已通過的法例。

民主黨袁海文：一向反對「港獨」

有資深建制派認為，現時國際政治形勢複雜，23條立法必須做好研究、立得到位，針對香港實際情況、可能存在的國安風險。他指現時《港區國安法》具強大震懾力，處理到一部分違反國安行為，相信政府不急出台23條，但強調立法是特區的憲制責任。行政會議成員、資深大律師湯家驊亦指，23條立法必須做好前期研究、公眾諮詢，多參考不同地方立法例子。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，中央認為香港仍存在反中亂港勢力，「現在正在對壘的，是愛國力量和反中亂港分子。」他認為夏寶龍講話內容，既顯示國際和國家安全形勢極為嚴峻，也要求特區政府、愛國力量和香港人加強警惕和嚴正警告美西方勢力。

民主黨區議員袁海文回覆《香港01》查詢指，民主黨路線十分清楚，一向反對「港獨」，支持「一國兩制」下的香港穩定繁榮發展，尊重國家《憲法》，並按照《基本法》行事，其他方面沒有補充。