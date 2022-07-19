葉劉淑儀：勾結外國勢力是大忌　民主黨倘參選須符愛國者要求

國務院港澳辦主任夏寶龍昨日在研討會上提到，全體港澳居民都應警惕反中亂港、反中亂澳分子賊心不死，必須對一切反中亂港、反中亂澳勢力堅決打擊、不留縫隙，堅決與美西方外部勢力作鬥爭。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀指，在西方國家拉攏盟友針對中國下，勾結外國勢力是大忌，在目前地緣政治下，中央領導人必會提高警惕。



對於夏寶龍言論是否針對民主黨，葉劉淑儀表示，提出不同意見與要求外國制裁有分別，中央已經提出「愛國者治港」的「金標準」，若要進入議會和參與管治，就要符合中央要求，並非要中央遷就。她說民主黨是否需要解散，就要視乎過往的實際行動。

葉太又指，《基本法》規定本港有責任就23條立法，目前《港區國安法》已涵蓋最逼切要處理的勾結外國勢力和分裂國家等罪名，故她相信23條會特別針對竊取國家機密的行為。她認為23條的立法阻力不及她當年推動立法，但不同局長要口徑一致地幫助解說。

擔任新一屆行政會議召集人的葉太指，新行會氣氛好，特首李家超平易近人、肯聽意見，未來會優先處理本港抗疫和通關問題。她認為行會成員之間應分工解釋政策，加強向社會解說。