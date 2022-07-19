夏寶龍提打擊反中亂港者　譚耀宗：非指不同政見　惟民主派應調整

國務院港澳辦主任夏寶龍昨日（18日）表示，全體港澳居民都應警惕反中亂港、反中亂澳分子賊心不死，美西方外部勢力不會甘心，隨時可能反撲。全國人大常委譚耀宗今早（19日）在電台節目表示，「反中亂港」並非指一般情況，持不同意見和政見沒有問題，大原則是要守法及熟悉《基本法》，但若有人反中亂港，背後或有美西方勢力支撐，則不能接受。

他認為夏寶龍的說法有可能是防範於未然，亦有可能是已掌握資料，有反中亂港者死心不息。



被問到民主派是否能調整為「忠誠反對派」，譚耀宗指民主派在新形勢下應考慮調整，「至於快或慢，每個組織有自己歷史原因、有他們的背景，要一些時間說不定。」他說，「一國兩制」最高原則是要維護國家主權、安全及發展利益，若主權受破壞，阻礙國家發展，一定不能接受。

譚耀宗指，中央指出香港要保留並發揮其獨特優勢，維持資本主義制度，但香港不能影響內地的社會主義制度，兩種制度要互相尊重。他稱，夏寶龍的講話提醒大家阻止反中亂港的事情發生，不要去參與反中亂港活動，拒抗不利香港的事情。

加快23條立法？ 譚：或有更迫切事情處理

至於《基本法》23條立法是否有迫切性，譚耀宗相信遲早要推行，但新一屆政府剛成立，工作千頭萬緒，或有更急切的事要處理，可待特區政府安排。

夏寶龍亦提到國家主席習近平七一講話，為香港長治久安提供行動指南，強調特區政府需要將習近平的「四個希望」落到實處。譚耀宗認為，四點希望是特區政府的KPI（關鍵績效指標），希望除特區政府推動，全社會也共同達成四點希望。