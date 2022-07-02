梁振英稱習流露愛港情　一國兩制無期限：未來特首均由中央授權

國家主席習近平「七一」來港出席新政府就職典禮，並發表重要講話，提到「一國兩制」是好制度，沒任何理由改變，必須長期堅持。全國政協副主席、前特首梁振英今日（2日）在電台表示，國家一直有肯定「一國兩制」及認為應長期執行的表述，反映「一國兩制」沒期限，沒說2047年後便不實施。

至於香港政治制度日後是否不變，梁振英說，《基本法》對普選特首有具體規定，包括列明需要提名委員會，強調公民提名違反《基本法》。他又指特首需要中央人民政府任命，是中央授權，而非人民授權。



過去有人利用香港衝擊內地是不正確

梁振英指，習近平來港視察顯示非重視香港，正如習近平曾稱自己在地方工作與港人長期交流，對香港有深厚感情，今次發表講話時不只是「讀稿」，而是感情流露。他說，習近平即日來回，沒有在香港過夜，首日訪港比較晚才乘搭高鐵返回內地，翌日又一早來港，行程辛苦。他稱習近平不只要處理香港事務，也要顧及一直變化的國際局勢，但仍親自來港，證明他非常關心、關愛香港。

對於習近平提到，特區所有居民應自覺尊重和維護國家的根本制度，梁振英強調，沒有「一國」便沒有「兩制」，過去港人希望用香港的制度或自由衝擊內地制度，都是不正確的事。

梁振英認為，習近平講話顯示新一屆政府不能只著眼香港內部問題，現時國際局勢風雲變幻，特區政府做好經濟民生事務的同時，也要兼顧香港以外發生的事，例如安全問題、地緣政治下引起的經濟金融問題。

料移英港人很快回流 英國沒資格批評香港

英國首相約翰遜批評中方違反《中英聯合聲明》承諾，威脅港人權利和自由，並指目前有12萬名港人選擇到當地。梁振英說，申請BNO「5+1」簽證的港人，只佔持BNO港人中的少數，而且港人移民有種種原因，不一定是政治原因，例如有些人為了子女升學。

他稱有別於「九七」移民潮，現時大多移民港人沒交出香港身份證，相信部分人很快會回港。他提到英國面臨俄烏戰爭造成的能源危機、通脹及工人罷工等問題，在英國生活並不容易，英國沒有資格批評香港，香港回歸後發展得比英治時期好，現時港人人均GDP高於英國12%。

談及房屋問題，梁振英指，過往推出的樓市辣招已經將炒賣需求壓到最低，接下來不能只靠房屋供應，還需要增加土地供應，否則會出現越來越多「納米樓」。他指增加土地供應，短則3至5年，長則8至10年，希望政府加快造地流程。