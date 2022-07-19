全國港澳研究會研討習近平講話　兩辦官員冀港實踐「四點希望」

全國港澳研究會今日（19日）舉行學術年會，港澳辦及中聯辦官員致辭，希望香港能具體化實踐習近平所說的「四個必須」和「四點希望」，未來除了須肩負做好本分，還要為推動國家國際化、現代化作出貢獻。



習近平七一訪港發表講話。（聯合採訪／美聯社）

希望香港做好本分 推動國家國際化、現代化

全國港澳研究會2022年學術年會今日（19日）於京港兩地同步進行，全國港澳研究會會長鄧中華、港澳辦副主任王靈桂、中聯辦副主任陳冬等人出席並致辭。研究會以「兩個大局與港澳新發展」為題，上半部份為中央官員及學者演講，下午設小組專題研討會，分開經濟、政治法律及社會文化三個分論壇交流。

立法會議員周文港透露，兩辦官員致辭內容主要圍繞國家主席習近平的七一講話進行演繹，希望香港能實踐及具體化習近平所說的「四個必須」和「四點希望」，提到本港未來除了須做好本分，還要為推動國家國際化、現代化作出貢獻。民建聯立法會議員梁熙亦表示，會上主要討論習近平的七一重要講話，另也談及了國務院港澳辦主任夏寶龍昨日（18日）出席研討會的演講內容。

周文港出席全國港澳研究會舉行學術年會，下午出席經濟分論壇，討論到香港未來的增長動力、如何發展內部經濟及北部都會區、本港的外圍角色等。（高諾恆攝）

經濟分論壇討論未來增長動力及北部都會區

周文港下午出席經濟分論壇，討論到香港未來的增長動力、如何發展內部經濟及北部都會區、本港的外圍角色等，亦關心到澳門經濟受疫情打擊，未來港澳要共同加強對外招商，不要互相競爭。

中聯辦副主任陳冬致辭時說，國家主席習近平七一重要講話，堅定了各界對「一國兩制」行穩致遠的信心，提振香港社會士氣，又讚揚新政府積極變理念和作風，努力提高治理水平。