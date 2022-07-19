失業率跌至4.7%　17.8萬人無工開　20至24歲失業率仍處11%高位

【$1萬臨時失業支援/失業救濟金/搵工/保就業2022】政府統計處今日（19日）發表最新就業數據顯示，經季節性調整，今年4月至6月失業率為4.7%，較3月至5月的失業率5.1%下跌0.4個百分點；最新約有17.8萬人失業，也較上次公布的19.1萬人少1萬多人。



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保就業計劃已獲批名單

▼7月12日 勞工處大型招聘會▼



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失業人數減1.28萬人 就業不足率亦跌至3%

政府統計處指，經季節性調整的失業率由2022年3月至5月的5.1%，下跌至4月至6月的4.7%。失業人數也由今年3月至5月的191,400人，下跌至4月至6月的178 ,600人，減少約12,800人。而就業不足率由今年3月至5月的3.5%，下跌至4月至6月的3.0%。

建造業、零售失業率跌幅明顯

與上次的數據比較，在今年4月至6月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率及就業不足率均有相對明顯的跌幅。

勞工及福利局局長孫玉菡7月19日指，勞工市場在短期內料會進一步改善，但改善幅度將取決於本地疫情以及環球和本地金融狀況。（資料圖片）

勞福局孫玉菡：勞工市場改善幅度取決於本地疫情

勞工及福利局局長孫玉菡指，由於本地經濟活動繼續恢復，勞工市場在短期內料會進一步改善，但改善的幅度將取決於本地疫情以及環球和本地金融狀況，而政府推出的各項措施將繼續為恢復本地經濟提供支持，他呼籲社會各界繼續與政府合作控制疫情。

勞工界促推新一期臨時失業支援計劃

勞聯立法會議員林振昇指，最新失業率下跌，飲食及零售業失業率下跌，相信是受惠於4至6月疫情較穩定，加上節日及消費券的效應。不過，他也留意到20至24歲年輕人失業率仍處於11%的高位，而25至27歲年輕人失業率5.7%，期望政府能夠提供具針對性的協助，如加強推廣職業教育、就業配對服務等。

同屬勞聯的勞工界立法會議員周小松則指，當局須提防疫情反彈，又預計即使疫情沒再爆發，失業率仍會橫行一段時間，短期內難以回落到3%左右的正常水平，期望政府能夠考慮延續或將臨時失業援助計劃恆常化，為市民未雨綢繆。

工聯會權益委員會回應指，雖然失業率進一步回落，但疫情急速反彈，預計失業數字仍會在高位徘徊，也擔心隨疫情發展，政府或會再收緊防疫措施，令就業情況再度受壓。工聯權委建議政府改善並推行新一輪「臨時失業支援」計劃，為失業人士提供最多六個月的失業援助；並為開工不足市民提供額外支援。另外，工聯權委促港府盡快研究長遠的失業援助計劃。

▼7月4日 亞太餐飲揭公司拖欠薪金及補償▼



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6月領取綜援個案逾21.2萬宗 失業個案逾1.8萬宗

社會福利署今日發表最新領取綜援個案數字，6月份領取綜援的個案總數為212,272宗，受助總人數為298,697人。6月份整體領取綜援的個案較5月份下跌1,270宗，按月跌幅為0.6%。

在領取綜援的個案中，失業類別個案按月下跌0.3%，有18,726宗，較2020年1月、即疫情初爆發時的個案數字增加約48.7%。而今年4至6月的失業類別個案的平均每月申請數字為496宗，較今年3至5月下跌10.1%。

除了失業類別個案，低收入類別個案按月跌幅為2.2%，有2,055宗；年老類別個案下跌0.9%，有119,655宗；單親類別個案輕微下跌0.1%，有23,480宗；健康欠佳類別個案上升0.2%，有26,958宗；永久性殘疾類別個案保持平穩，有17,408宗。