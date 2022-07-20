23條︱林定國相信沿用國安保釋門檻　律政司為工作訂「短期計劃」

律政司正副司長林定國及張國鈞今日（20日）出席港台節目，林定國表明「KPI」（關鍵績效指標）未必完全適用於律政司工作，因為律政司工作性質上難以量化。至於《基本法》第23條立法，他重申目前未有時間表，正研究具體立法內容，包括是否設立陪審團及刑期等，他指終審法院的案例顯示，《港區國安法》的保釋門檻適用於所有國安罪行，相信依循同一法理邏輯，23條立法會沿用相同保釋門檻。



張國鈞：工作難以檢控數字為衡量標準

林定國指出，律政司會制訂短期計劃，明確提出工作時間表，取代適用於其他工種的KPI。他指新一屆政府以目標為本，希望做到實事及看到效果，但認為律政司工作成果難以量化。他提到經初步分工後，張國鈞主要負責4項工作，包括推廣法治、推動香港成為國際爭議調解中心、法律科技應用以及人才吸納。

被問到23條立法進展，林定國指這是《基本法》給予的責任，當局會適時及深思熟慮進行，強調要謹慎做充分的法律研究，法律也需要確定性。他提到，23條立法7類涉及國家安全的罪行，有兩項部份與《港區國安法》重疊，有5項罪行未有完善法律，要審慎處理，但現階段未能透露詳情。

至於績效指標，張國鈞指，不能單憑「檢控幾多單案」，判斷律政司人員是否「做到嘢」，提到上任後已經積極與各部門主管商討，盡可能按現有機制確保人盡其才。被問到《國安法》案件的積壓及準備程序過長問題，他指香港的司法制度很公平，但控方所控制到的事有限，一宗案件是否已預備好，都要視乎辯方的工作，例如要求文件的中英譯本等，排期處理起來所需的時間也會長了。

林定國重申《基本法》第23條立法未有時間表。（資料圖片）

林定國：美國會報告令律政司士氣高昂

被問到較早前美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）發表報告，建議制裁包括林定國在內的15名律政司人員一事，林定國重申報告完全沒有理據，但個人覺得很開心，因為所有前線同事都表現出繼續堅持工作、不受威脅的態度，內部現時士氣高昂，對於無理的威脅不會退縮，亦不用擔心出現人才流失的現象。

張國鈞則指，外國的態度正好是個機會，證明香港的法治狀況良好，因過去有些人犯法後，外國勢力因當事人政治背景而施壓港方不要起訴，但律政司堅持控告，展示出律政司「無畏無懼」，亦顯示香港司法獨立、公義繼續存在。