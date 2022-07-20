DSE放榜︱周守仁指未來不看成績、看人格　夏志誠：飛遠需長跑道

天主教香港教區主教周守仁和榮休主教陳日君樞機，分別在社交平台上向應屆文憑試考生打氣。周守仁發布短片向考生傳「福音」，恭喜大家完成文憑試一役，又指未來10至20年，文憑試成績不會是外人關心的事，相反是看重人格、道德水平、解難和抗逆能力。他相信考生都在文憑試中上了人生中重要一課，將有助大家度過更積極和有意義的人生。

輔理主教夏志誠則透露，當年自己的中學會考成績「麻麻」，同樣經歷過前路未明的忐忑不安，但他鼓勵考生：「有種說法，有啲飛機需要長啲嘅跑道才可以起飛，大啲嘅飛機，飛得遠啲，就要長啲跑道。」陳日君則發帖，寫道「祝福及支持應届DSE考生」字句。



夏志誠在短片中唱出《聖詠》中「主為我牧，我一無所缺，祂領我到茵茵的草地」，指當年會考放榜，就是這首《上主是我的牧者》給予他安慰和力量。他提到，自己是家中第一個讀到中學畢業，家人也不清楚放榜、升學是怎麼一回事，所以都靠自己應付。他憶述當時「茶飯不思，好難忍受」，自己成績普通、又會在心裡面與同學比較，選科、以至學校要求、前路都是困擾，但他鼓勵考生各人的經歷都不同，但上主都有安排。