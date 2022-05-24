612基金涉未註冊　陳日君等6人不認罪　將爭議是否屬社團9月審

「612人道支援基金」5名信託人，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、歌手何韻詩、學者許寶強及仍在獄中的前立法會議員何秀蘭，連同基金的秘書施城威，被指沒有遵循《社團條例》為「612基金」註冊，各被票控一項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團，案件今（24日）在西九龍法院提堂。5人皆否認控罪，主任裁判官羅德泉將案件押泉至9月19日，審期預計為5日，另於8月9日進行審前覆核。



被指違反社團條例規定

6名被告：陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩及施城威，被票控於2019年7月16日至2021年10月31日期間，在香港作為名為「612人道支援基金」的本地社團幹事，沒有在指明限時內遵守香港法例第151章《社團條例》第5（1）條的規定。

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辯方稱會爭議基金是否一個社團

控方表示案共有17名證人、10箱相關文件及8小時的片段，辯方指主要爭議為「612基金」是否一個社團。

眾被告由資深大律師彭耀鴻代表 ，控方由律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟及署理高級檢控官徐倩姿代表。

案件編號：WKS 4829-4834 /2022