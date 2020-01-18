【主教誰屬？】夏志誠不親中　或成「坐正」主教之位最大阻礙

天主教香港教區輔理主教夏志誠，被視為教區內的開明派，多年來敢於發聲，由1989年的六四事件，到2014年的佔中運動，再到去年爆發的反修例風波，夏一直為民主、公義發聲。在過去6個月的反修例事件中，多次公開表態反對修例，又為示威者祈禱，不親中、敢言的作風，或者是夏志誠未能坐正懸空已久的港區主教之位的最大原因。

夏志誠去年六月舉辦「免於恐懼的自由」祈禱會。（資料圖片）

三十年來未忘六四 籲年輕人要學習堅持

每年六四周年晚會，夏志誠都會與陳日君等教會成員，到維園參加祈禱會，30年來一直堅持平反六四、追究屠城責任，去年接受專訪時曾表示，「30年，在歷史長河中只是很短暫，我們要有耐性、要堅持」，他不認同中國政府處理六四事件的做法，「八九六四那天，起身第一件事就係睇電視、很感觸，有流淚，這樣的殘殺並不應該」，又指八九學運由年輕人開始，社會應肯定年輕人為社會帶來動力，青年也要學習如何堅持、不期望立即有成果、不要短視、不要放棄。

11月20日中午，天主教香港教區輔理主教夏志誠，帶同一名教友，離開理大。（余俊亮攝）

公開反對修例 用不同行動支持抗爭者

在過去7個月的反修例風波中，夏志誠一直都有走上前為年輕人祈禱，亦公開表態反對修例，多次主持以反修例為主題的祈禱會，又多次在台上重申不接受修例。他指，市民要堅持真理和美善，告訴政府市民不願意有威脅人生自由的法律，「若今天政府不願意聆聽，要繼續講，明天不願意聆聽，繼續講，後天不聽，繼續講，便是堅持」，他深信上主一定會透過人性的美善，喚醒人的良心。在去年11月理工大學爆發嚴重衝突時，夏志誠更到校與校內留守者對話，了解他們的想法，並協助其中一名學生離開。