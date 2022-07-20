李家超稱政府與DSE考生同行 勉青年深刻認識國家和世界發展
撰文：周皓宜
出版：更新：
為期一周的書展今日（20日）開鑼，特首李家超在開幕典禮致辭時表示，香港回歸25年，在多方面都取得驕人成就，期間也經歷不同的挑戰，憑着香港市民的韌力和意志，社會各界的共同力量，以及中央堅定不移的全力支持下，香港總能克服挑戰，重新出發，再上新台階。
李家超稱，今年書展點題的一句「從香港閱讀世界」，正正點出香港的獨特優勢，既是融入國家發展大局的特區，也是聯通世界的國際大都會和有效連結國家和世界的通道。他稱，國家「十四五」規劃提到，支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，特區政府必須堅持和發揮好香港的獨特地位和優勢。
李家超藉機會向應屆中學文憑試考生送上支持，稱不論考生升學、就業和創業，政府也會與他們同行。他說，政府會制定青年政策和發展藍圖，增加青年上流空間，創造機會讓青年實現夢想。他鼓勵青年一位努力不懈、終身學習、終身閱讀、繼續探求知識，深刻認識國家和世界發展，用知識裝備自己。
書展2022｜六四、反修例等書絕跡 有作家新書列近年大事不怕紅線書展2022│家長花4千元購補充練習 媽媽:想知兒子返半日課吸收幾多書展｜過百人持門票等入場 書迷連續10年排頭位 為搶簽名版小說政壇諸事町｜會議廳天花漏水 險波及李家超？梁君彥視察維修工程