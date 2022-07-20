書展2022｜六四、反修例等書絕跡　有作家新書列近年大事不怕紅線

踏入《國安法》生效第二年，今（20日）起一連七日在會展舉行的書展，亦見「政治正確」，敏感政治題材書籍包括六四、反修例事件等幾近絕跡會場，亦有多間大型出版社高調展示國家主席習近平相關的著作。

有以香港「都市傳奇」為題材的新書，則附載香港大事紀，列出近年政治大事，包括以「旺角魚蛋革命」形容2016年旺角衝突事件，該位不願具名的作家指相關敘述不涉評論或褒貶，相信不會誤踩「紅線」，但認為目前政治環境下言論收窄，不諱言看淡前景，「可能今次都係我最後一次書展。」



▼2022年書展情況▼



書展今日開鑼，參展商重新洗牌，主打政治書題材的次文化堂今年無參展，另有最少三間書商報稱被拒參展，亦未見部分獨立出版社。

「三中商」等出版社，於攤位當眼處擺放多本國家主席習近平演說的著作，亦重點陳列《基本法》、《國安法》等題材書籍。各大參展商均有銷售中國及國際政治與香港史等書籍，當中以台灣出版社涵蓋種類較多，包括當代歷史學家馮客的《文化大革命》、《解放的悲劇》，亦有郭晶《武漢封城日記》等。

今屆書展內不乏英國殖民地為題材著作蹤影，其中香港大學出版社在「香港議題」的攤位角落，展有港大歷史學者高馬可著作包括《帝國夾縫中的香港：華人精英與英國殖民者》，亦有其《香港簡史》（A concise history of Hong Kong) 英文版，而其早前被公共圖書館下架、蜂鳥出版的《香港簡史》中文版則只有個別攤位有售。

陳冠中小說仍在會場內可見

至於政治敏感議題如六四、雨傘運動及反修例事件等書籍則幾乎「清零」，但有個別著作內容述及相關議題，包括中大學者李立峯的《時代的行動者 反修例運動群像》，亦有書本散文篇章談及反修例事件點滴，包括歌曲《願榮光歸香港》等，知名作家陳冠中的《北京零公里》小說亦有記述六四事件。

有新書則以香港「都市傳奇」為題材，附載的香港大事記列出近年影響政局大事，包括1888年山頂纜車通車、1997年香港回歸等，另以「旺角魚蛋革命」敍述2016年大事，該位不具名的新書作家指，一向偏好歷史，今次主要以小說形式包裝，呈現本港鮮為人知的都市傳說。

被問到會否擔心「魚蛋革命」等字眼犯禁，他表示，小說內容並沒有提及政治話題，大事記僅旨在列出香港近年大事，並無任何評論或褒貶，相信不會觸及紅線，「呢啲事真係有係香港發生過，我亦都冇講佢係啱定錯。」

▼7月20日 第32屆香港書展開鑼▼



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他又苦笑指，「都有擔心，擔心啲人咁敏感」，他續說，在目前政局環境下，的確有影響創作空間，「但唔會特別挑戰啲乜嘢，又唔會食字搞gag (笑話)，多啲增值自己，了解多啲歷史，最重要係保持健康心境。」

他又不諱言現時言論自由空間收窄，早前已向讀者預告今年或是其最後一次參展，「依家個環境收窄得咁快，下年可能已經唔擺得（在書展參展）。」

貿發局早前指不會預先審查書籍，但若參展商出示違規書籍，如有需要會配合執法部門調查。今年書展未開鑼前，先後有多間書商報稱被拒參展，包括曾於去年出售記錄元朗721事件等書籍的「山道文化」等，該出版社隨後宣布另起爐灶主辦「香港人書展」，惟最終被指違反場地條款，被迫取消。