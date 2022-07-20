書展｜過百人持門票等入場　書迷連續10年排頭位　為搶簽名版小說

香港書展今日（20日）會展開鑼，過百名書迷排隊等候入場搶購心儀作品。有書迷由2012年起，每屆風雨不改只為購買偶像作家林詠琛簽名版小說；亦有書迷連續兩屆於清晨排隊，只為了限量福袋，打算逗留至下午4時半，更拖篋入場準備大量購入防疫用品。亦有學校安排中二生到書展，期望能提高學生的閱讀興趣。



▼7月20日 第32屆香港書展開鑼▼



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清晨5點排頭位 為林詠琛簽名版小說請假赴會

書展會場門外今早9時半，已有過百人排隊等候。其中排頭位、從事運輸業的杜先生，今日亦特地請假，於清晨5點到達現場。其實，除了書展因疫情停辦外，他由2012年起均風雨不改，在日出前到會展排頭位，只為取得作家林詠琛的簽名版小說。

踏正上午10時，杜先生一馬當先衝到書攤，其後他興奮於現場拆掉包裝，表示今年獲得銀色的簽名，並隨書附送杯袋，至於去年則獲紫色簽名。問到明年會否繼續排頭位，他說：「希望仲跑得郁啦，我老喇。」

書迷為限定福袋連續兩年清晨排隊

排第五的李小姐，則已連續兩年排頭五，並觀察到今年排隊的人龍較短，認為與學生未放暑假及DSE放榜有關。她今日目標為港姐陳倩揚的新作《低糖飲食》，及其限定數十個的福袋，又稱曾跟她的教學，成功於5個月內減肥38磅，「個福袋唔買會好後悔。」

其後，記者再於書展偶遇李小姐。她興奮表示，「去到我係第一個買呢支書，亦都係第一個攞呢個福袋，所以心情好興奮。」她更即場打開福袋，發現內有健康產品、牙膏及牙刷、面膜等，更指該福袋可作為身份象徵，在街上與其他書迷相認。「我真係為咗個福袋而咁早嚟，𠵱家買到換到好開心，不枉我晨早四點幾鐘起身。」

李小姐目標為港姐陳倩揚的新作《低糖飲食》，及其限定數十個的福袋。（歐嘉樂攝）

拖篋預備1500元購買防疫用品

完成首要目標後，李小姐將預備1,500元購入口罩、噴樽等消毒用品。她解釋，估計未來將繼續打抗疫戰，因此趁書展的款式齊全及價格宜人，更特地攜帶拖篋到書展掃貨。她透露，將在書展留至下午4時半，在取得陳倩揚的簽名後，即連同排隊的時間，最少在會展逗留10小時。

有學校安排學生到書展

隨了一眾書迷外，入場人士亦有穿著校服的學生。荃灣廖寶珊紀念書院的中二生表示，學校今日專車安排同學到書展，希望提升她們的閱讀興趣，約逗留兩至三小時便會回校。她們亦指，今日為首次到書展，考慮購買一兩本書，當中楊同學便表示喜歡閱讀兒童讀物，例如小王子等。