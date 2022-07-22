政府再有高官調動　商經局黃少珠掌工貿署　李佩詩任社署署長

繼副局長和政治助理之後，政府今日（22日）再公布新一批官員人事任命。商務及經濟發展局副秘書長黃少珠，將於8月1日出任工業貿易署署長，而政務司司長辦公室施政報告組副主任李佩詩，將於8月10日出任社會福利署署長。



此外，經公開及內部招聘後，委任梁冠康出任民眾安全服務處總參事，7月25日生效。



梁冠康出任民眾安全服務處總參事

原社會福利署署長梁松泰將於8月10日展開退休前休假，原民眾安全服務處總參事方耀堂已經服務政府35年，亦已經展開退休前休假。

黃少珠1993年11月加入政務職系，2012年6月起出任保安局副秘書長，2019年3月起出任行政長官私人秘書，2021年5月出任商務及經濟發展局副秘書長（工商）。

李佩詩在1993年8月加入政務職系，2008年8月起出任公務員事務局首席助理秘書長，2011年8月出任政制及內地事務局副秘書長，2019年1月起出任政策創新與統籌辦事處副總監，後改稱政務司司長辦公室施政報告組副主任。

公務員事務局局長楊何蓓茵說：「涉及今次調動的同事都是資深政務主任，具備出色領導和管理才能。我有信心他們能在新崗位為市民提供專業高效的服務。」至於任命梁冠康，楊何蓓茵表示對方曾任職消防處35年，一直克盡職守，擔任各個範疇的職務均表現超卓，深信他定能帶領民眾安全服務處面對未來的挑戰。