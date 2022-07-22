內銀推措施助港人在港解凍帳戶　「苦主」梁熙讚用心解決困難

疫情之下中港人員往來大減，不少港人的內地銀行帳戶，因長期沒有動用而被凍結，令受影響人士大為不便。近日有內銀推出措施，助港人在香港辦理帳戶「解凍」的手續。



民建聯立法會議員梁熙亦是戶口凍結的「苦主」之一，他讚賞金管局和內銀積極回應用心解決市民困難。



港人疫情下減少往返內地，內地銀行帳戶因不活躍而被凍結。

內地銀行帳戶長期不活躍而被凍結

疫情下往返內地的人流大減，亦要接受隔離檢疫，不少港人都有一段長時間沒有到內地，連帶內地銀行開設的帳戶亦因長期不活躍往來而被凍結。

梁熙亦是其中一個受影響的「苦主」，他在東莞有商舖出租，但由於戶口被凍結，無法親自繳交管理費，需要內地朋友「出住先」，十分不便。梁熙曾在7月14日的立法會向大灣區發展專員袁民忠反映情況，對方當時表示會爭取盡快解決。

金管局4月要求銀行 法律框架下解決問題

其實金管局總裁余偉文4月曾撰文，已經與本港銀行業界溝通，鼓勵本港銀行協助港人重啟內地銀行帳戶。而金管局副總裁阮國恒亦在4月向業界發出通函，指經與內地部門溝通後，金管局鼓勵銀行業界推出便利措施，協助受影響客戶重新啟動內地銀行帳戶，包括在中港法律及監管規定下，採用金融科技解決方案。

梁熙製作Q&A，講解港人在港解凍內地銀行帳戶的措施。

多間銀行已可在港辦理相關申請

近日銀行業界終於推出解決方法。建行客戶可透過在港的建銀亞洲客戶服務，協助處理相關事宜。工行客戶則可致電工銀亞洲本地客戶服務，會協助以免費漫遊轉駁內地客服處理。中行、交行亦提供了相應處理方法。

該措施推出不久，梁熙指市民和分行職員仍然不太了解，呼籲金管局和銀行加強宣傳，讓客戶得悉便利措施，同時呼籲個別仍在籌備的銀行加緊推出相關措施。