大灣區專員未具體回答政策惹不滿　沒考慮居粵長者疫情下用消費券

立法會促進粵港澳大灣區發展事宜小組委員會討論香港參與粵港澳大灣區建設的概況，會上政制及內地事務局局長曾國偉及粵港澳大灣區發展專員袁民忠，回答多個問題時將答案「轉介」給其他政策局。



選委界議員簡慧敏對此頗為不滿，直指在席官員未能解答議員問題，稱「真係要睇下我地嘅治理」。她引用國家主席習近平七一講話的四點希望，形容香港治理水平「以粵港澳大灣區嚟講，我地仲係要急起直追」。



粵港澳大灣區發展專員袁民忠。（資料圖片/梁鵬威攝）

簡慧敏：不希望聽到「進行中」 應具體解說

簡慧敏舉例政府向立法會提供文件的附件只列出21項大灣區政策措施，她「很坦率咁講」好的報告應將這些措施推展情況、進度、待解決問題、對口單位及負責部門詳細説明。袁民忠回應措施絕大部份落地進行中，簡慧敏稱她不希望聽到「進行中」，指九個大灣區專題如輪流開會「可能排到2023」，希望政府更具體解說相關工作。

會上，金融界陳振英提到綜援長者現時在廣東及福建安老計劃下可領取消費券，關注這些長者在兩地未能通關情況下如何使用消費券。袁民忠回應指目前工作範圍沒詳細考慮這事，建議陳振英留待財經事務庫務局官員到立法會講述金融有關政策時反映。

梁美芬疫情下要到內地處理銀行事宜，需要隔離兩星期。（資料圖片/羅君豪攝）

梁美芬隔離兩周北上解凍帳戶 倡兩地授權互通

經民聯梁美芬關注現時銀行帳戶未能於大灣區互通，對業務或買賣造成困難。她以自身爲例，稱去年曾為處理內地銀行帳戶解凍而親身到內地銀行，需要隔離兩星期，提到現時不能透過香港分行授權內地銀行戶口增加轉帳額度。她表示自己沒時間處理這些問題，估計戶口很快再被凍結，「可能要返去7+3」。袁民忠回應說不是第一次聽到這個問題，這些限制短期內不會消失，但會繼續爭取，他會將梁美芬的問題向相關政策局提出並跟進。