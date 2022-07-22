副局政助出爐｜民建聯稱冠8人當官　經民聯開齋　民青局雨露均沾

政府已公布大部分問責官員任命，先後委任共12名副局長和13名政治助理，隨着立法會主席梁君彥兒子梁宏正出任民政及青年事務局副局長，經民聯首度有成員晉身問責班子。

建制各大政黨均在李家超班子中佔一席位，民建聯維持最大黨優勢，佔8個席位；新民黨有4人加入政府，較上屆增加3人，隨着黨主席葉劉淑儀晉身行會召集人，「黨憑主席貴」。至於工聯會與自由黨，在這一輪任命中未有新「進帳」。



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問責團隊民建聯稱冠 暫擁8席位

新公布的名單中，民建聯再添3名政助，包括上屆政助蕭嘉怡及前沙田區議員招文亮等，令民建聯籍的問責官員數目增至8人，比上屆政府高峰期的7人更多。而新民黨更是突飛猛進，繼「新選制」下在立法會選舉大有進帳，「愛國者治港」下，除了施俊輝由教育局政助升任副局長，再有3人出任政助，分別是曾多次出戰立法會選舉的廖添誠、前離島區區議員傅曉琳及葉劉的議助陳閱川。

民建聯籍問責官員：



財經事務及庫務局局長：許正宇

商務及經濟發展局副局長：陳百里

政制及內地事務局副局長：胡健民

財經事務及庫務局局長政治助理：葉俊廉

民政及青年事務局局長政治助理：張進樂

律政司副司長政治助理：陳倩雯

教育局局長政治助理：蕭嘉怡

文化體育及旅遊局局長政治助理：招文亮



新民黨籍問責官員：



教育局副局長：施俊輝

勞工及福利局局長政治助理：傅曉琳

創新科技及工業局局長政治助理：廖添誠

運輸及物流局局長政治助理：陳閱川



新民黨成為官場新貴 自由黨官員只剩一位

工聯會在現屆班子，暫時共有2人出任問責官員，分別是民政及青年事務局局長麥美娟，以及勞工及福利局副局長何啟明。自由黨及經民聯各佔一席，自由黨籍官員人數較上屆減少一人，只剩下財經事務及庫務局副局長陳浩濂，上屆政府的運輸及房屋局政治助理符傳富暫未獲新任命。

在目前已公布的問責班子中，有16人具政黨背景。今屆政府新設的民政及青年事務局，出現「三黨共掌」的局面，工聯會麥美娟出任局長，經民聯梁宏正任副局長，政治助理則由民建聯張進樂擔任。

工聯會籍問責官員：



民政及青年事務局局長：麥美娟

勞工及福利局副局長：何啟明



自由黨籍問責官員：



財經事務及庫務局副局長陳浩濂



經民聯籍問責官員：



民政及青年事務局副局長梁宏正

