畢業禮遇心肌炎女童奕彤　田北辰盼小鬥士都有奇蹟︱政壇諸事町

立法會議員田北辰今（22日）出席沙田一間小學畢業禮，遇到上月因心肌炎須留醫深切治療部的11歲女童蕭奕彤。原來奕彤是這間小學的應屆畢業生，田北辰稱，聽到奕彤在畢業禮與同學仔、老師合唱《友共情》，見證了生命的強韌，覺得非常感恩。

田北辰祝福所有升中的同學仔，要帶住勇氣面對未來的挑戰，在各個舞台繼續發光發亮；也祝福其他正在「打仗」的生命小鬥士，希望更多希望及奇蹟發生在他們身上。



奕彤出院約10天參加畢業禮

奕彤上月在接種第二劑復必泰疫苗後三周出現心肌炎，病情急劇惡化，需要打「強心針」搶救，一度要靠人工心肺維持心肺功能，其後接受心臟手術，渡過危險期。留院一個月後才出院，但因為術後雙腳神經需時復原，當時仍以輪椅代步。

田北辰上載的照片見到，奕彤現時可以站著拍照。田北辰稱，對於奕彤的堅強及勇敢印象深刻，讚嘆小女孩「經歷幾次手術，終於慢慢回復，戰勝病魔，參加到今日嘅畢業禮。喺最艱難時刻絕不放棄嘅精神，係好好嘅生命教育，值得任何人學習。」他說奕彤讀書叻、多才多藝，如今「唔只完成小學學業，喺家人、老師、朋友嘅支持下，亦完成生命重要一課」。

做了爺爺及公公多年的田北辰，除了與一班小朋友分享、授憑及頒獎，都特別感觸，在社交專頁帖文中加上標籤「心內那熱暖，仍是純真未變」。