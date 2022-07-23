菁英會邀基層坐帆船巡遊　民青局：將建渠道聆聽青年心聲

香港菁英會聯同香港遊艇會今日（23日）舉辦「乘風破浪廿五載，菁彩旅程再啟航」帆船巡遊活動，慶祝香港回歸祖國25周年。大會安排25艘帆船掛上國旗和區旗，經尖沙咀星光大道、中環碼頭和灣仔會議展覽中心巡遊兩圈，又邀請近50個本港基層青年及少數族裔家庭體驗帆船運動，藉此推廣香港水上運動發展，發掘體育人才。



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25艘帆船巡維港兩圈

「乘風破浪廿五載，菁彩旅程再啟航」帆船巡遊活動今早舉行啟航禮，民政及青年事務局局長麥美娟、候任民政及青年事務局副局長梁宏正、香港菁英會主席凌俊傑、立法會議員李浩然、立法會議員林琳、香港菁英會永遠榮譽主席洪為民等人出席。

香港菁英會主席凌俊傑致歡迎辭時表示，帆船巡遊象徵政府帶領青年揚帆啟航，及特區25年乘風破浪的成果。菁英會將繼續貢獻社會，搭建溝通橋樑協助青年發聲，增強青少年的民族自豪感和主人翁意識。

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民政及青年事務局局長麥美娟致辭時說，因過去三年發生的事情，感受到青年工作的急切，民青局將建立渠道，聆聽來自不同背景的青年心聲，培育他們的正向思維和價值觀，當局亦正籌備青年發展藍圖，望菁英會給予意見。

中聯辦青年工作部部長張志華透過視像祝賀，指第六屆政府就任後香港迎來新篇章，青年逐漸開創新未來，望大家共同昇華獅子山精神，砥礪前行。