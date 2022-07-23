李家超出席港大Tech Landmark動土儀式　信港大在創科保持領先

李家超出席香港大學科創地標（Tech Landmark）項目動土儀式。他致辭表示，香港的大學肩負培育年輕一代發光發熱的重任，政府會全力支持大學發展。他又形容Tech Landmark設計非凡，稱建設符合國家十四五規劃將香港建成國際創科中心的政策，他相信港大能保持在香港創科路上最前沿的位置。



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港大校長張翔則分享願景，指港大成立111周年，將更努力以知識回饋社會，服務香港和國家，彰顯人文關懷。他說，Tech Landmark的研究包括老齡化社會、智能城市、大數據等，會將創新科技和方法改善社會民生。

據港大資料，Tech Landmark預計在 2024年落成，內設12所研究院，從事人工智能（AI）、大數據、智能材料、量子科學和生物醫學工程等跨學科研究，為港大重點研究基地。