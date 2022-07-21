盧寵茂：委任專家前已解釋防疫不照抄外國　宜先內部溝通統一訊息

立法會衞生事務委員會今日（21日）舉行特別會議上，立法會議員葉劉淑儀提到，港大微生物學系講座教授袁國勇等四名專家，日前聯名建議逐步放寬社交距離措施，以透過自然感染與疫苗接種產生「混合免疫」。

醫務衞生局局長盧寵茂回應稱，政府會繼續與專家溝通，並強調應在專家委員會内充分溝通後，再有系統地和公眾解釋。他補充專家委員會將盡快進行首次會議，之後會統一發布消息，令公眾不會在不同來源收到混亂訊息。



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盧寵茂表示，新一屆政府已經委任六個專家，也成立新的專家委員會。政府在六月底委任這些專家前已與他們溝通，向他們解釋在疫情上，許多防疫抗疫政策不能單靠外國理論和做法，要考慮本港情況包括人口、疫苗接種率及醫療系統承受力。