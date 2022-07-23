周一嶽：對新政府感樂觀　香港充滿機遇　現非考慮移民之時

前食物及衞生局局長周一嶽今日（23日）出席活動後，被問到對新政府的看法時表示，對新政府感到樂觀，因他認識新問責班子的成員，認為都是有承擔的人。他留意到不少市民有離港意欲，認為現時不是考慮移民的時候，香港仍有發展潛力和機會。



周一嶽表示，香港仍有發展潛質，現在非考慮移民的時候，因國際形勢不穩，其他國家的發展難以預測。（高諾恆攝）

周一嶽今日（23日）出席一個書展講座，籲年輕人多閱讀，助尋找發展方向和人生目標，指香港仍有不同書籍、各種資源，不同界別有分享和討論空間，青年應聆聽多方意見，以作分析和判斷。他認為，香港仍有發展潛質，現在非考慮移民的時候，因國際形勢不穩，其他國家的發展難以預測，「世界上沒有所謂的樂土，樂土是自己製造的，腳踏實地，讓自己生活滿足，香港仍是充滿機會的地方。」

至於對新一屆政府的看法，他表示新政府的問責班子中，不少成員都曾與他共事，這些人都有魄力、有承擔，加上中央與香港關係越趨肯定，對新政府感到樂觀。

傷殘人士體育協會出書慶50周年 記錄半世紀發展

香港傷殘人士體育協會創會50周年，以「承續開創」為題推出一系列會慶活動，並以新書《我們永不言棄一走過殘疾人運動50年》打響頭炮，回顧協會及香港殘疾人運動的發展。

周一嶽指，書本交代了協會50年歷史，詳盡記錄協會每個階段所面對的挑戰及如何克服，記載一些代表人物的故事、經歷和感受，如香港退役田徑傷殘運動員蘇樺偉，另亦寫到協會對將來和社會期盼。周一嶽盼香港能成為多元共融的社會，殘疾人士能在不受歧視的環境下發展和融入社會。

香港傷殘人士體育協會主席梁禮賢表示，衷心感謝政府、各持分者、合作夥伴和社會各界多年的支持和付出，未來協會將繼續實踐發展殘疾人運動的使命。他說，協會對殘疾運動員的支援從未停止，未來將致力透過訓練、運動科學、教練培訓等各方面，全方位照顧運動員並提升他們的表現，利用過去50年累積的經驗和優勢，迎難而上，再攀高峰。