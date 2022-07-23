書展｜楊潤雄指閱讀可認識國家　何珮珊攜搜查犬分享海關緝毒經歷

香港書展今日（23日）踏入第四日，文化體育及旅遊局局長楊潤雄及海關關長何珮珊今參加「我們一起悅讀的日子」學生慈善活動，與學生分享工作點滴。海關三隻搜查犬亦到現場，為同學示範緝毒及旅檢過程。



何珮珊在席上分享，指在海關毒品調查科工作經歷最深刻，透過細微的線索精密分析，亦須「扮鬼扮馬」接觸目標人物，更要與毒販等一眾亡命之徒搏鬥，不眠不休才可破案。



「我們一起悅讀的日子」活動由香港中華出入口商會、教聯會等主辦，一連兩日邀請約600名師生出席，推廣校園閱讀風氣。今日活動邀來楊潤雄及何珮珊擔任主禮嘉賓。

何珮珊稱對在海關毒品調查科時的工作感深刻。（張浩維攝）

何珮珊在活動上介紹海關工作，更帶來三隻搜查犬，邀請同學模擬旅客行李檢查程序，找來關員帶著違禁品混入其中，最終搜查犬成功找出可疑人士，亦在其行李中找出少量大麻及人民幣。

何分享其工作經驗，稱對在毒品調查科時的工作最為深刻，並稱海關破案並非全靠情報，初時經常只有微小情報，需經過精密分析才可緝破大案。她又說，偵查過程有不少驚險鏡頭，因面對的毒販均是亡命之徒，反抗意識強，調查追蹤十分困難，有時要攀山越嶺一路追蹤目標人物，更可能要扮送貨員等角色接觸他們。她形容即使工作時常通宵達旦，「見同事多過家人」 ，但破案後的滿足感難以形容，與同事關係亦十分緊密。

楊潤雄稱通過閱讀可認識國家、認識香港及認識自己。（張浩維攝）

楊潤雄則在致辭時表示，開心即使自己轉換崗位，大會仍邀其見證中小學生投入閱讀，並稱通過閱讀可認識國家、認識香港及認識自己，並重申國家主席習近平囑咐香港要重視青年發展、關心青少年。

楊續說，港府透過公共圖書館積極推廣閱讀風氣，讓市民從小養成閱讀習慣。今年亦是本港公共圖書館成立60周年，當局將推出特別推廣活動，讓家長與子女一起參與。