書展2022｜十本「憶寫香港」新書推介︰歷史、文化、建築、飲食

今年書展以「歷史文化 ‧ 城市書寫」作為年度主題，並以「從香港閱讀世界：憶 • 寫香港故事」為點題，向讀者推介以香港的歷史文化及城市風貌為題材的書籍及文化作品，希望透過書籍引領讀者穿越歷史時空，細味無數個香港故事。

以下為大家介紹「書展2022」十本有關「香港書寫」的新書。

【排名不分先後】

（圖片由中華書局提供）

此書收錄逾七十位香港建築師的作品，附大量精彩照片，透過訪談，分享這些建築師的設計理念到人生經歷，以感性的文字訴說藏於城市一隅「你所不知的香港建築故事」。全書按地區分為七章，每章附詳細導讀，幫助讀者了解各區不同建築的巧思和美學。讀者隨文字遊走，可從建築、藝術及生活中，領悟「縱非主流，無阻細水長流」的涵義。

書目：《你所不知的香港建築故事》

作者：馮永基

出版社：中華書局



（圖片由中華書局提供）

城市是什麼？文化是什麼？城市如何文化？

本書探討城市文化，提出「文化系統」、「文化指數」、「文化地圖」及「文化空間」等概念，解構城市文化的各種要素。作者選取了十四個著名城市，深度考察它們怎樣成為獨特的文化都市。最後，作者走訪香港各區，探索各自的文化特質，對香港未來的城市文化發展規劃提出建議。香港如何「文化」？讀者可以透過本書，與作者共同思考未來香港的城市文化發展。

書目：《城市如何文化》

作者：茹國烈

出版社：中華書局



（圖片由中華書局提供）

《校長爺爺教寫作系列》一共四冊，包括記敍文、描寫文、說明文、實用文。每冊收錄30篇小學生優秀作品，按主題分類。針對每篇文章，按段剖析組織及寫作手法，輔以思維導圖和校長點評，分析小作家的創作思路。加上好詞好句，豐富寫作素材，最後的「小練習」，讓學生學以致用，文筆再躍升。誠如作者謝校長所說，30篇優秀學生作品既是優秀選文，也是從未來主人翁角度看香港生活的優秀選文。

書目：《校長爺爺教寫作系列》套裝

作者： 謝振強

出版社：中華書局



（圖片由三聯書店（香港）有限公司提供）

香港是中西交通樞杻，自開埠以來即是前往歐美的中轉站，不少亞洲人都經此遠赴重洋。本書即收錄二十位在戰前曾經訪港的日本名人，除介紹其生平外，更歷述各人在港行狀。這些名人中不乏文壇泰斗、軍政要人、王公貴冑、宗教領袖等，透過他們的眼睛，讀者可以窺見舊時香港社會面貌，認識近代香港和日本的交流歷史。

書目︰《爐峰櫻語︰戰前日本名人香港訪行錄》

作者： 黃可兒

出版社：三聯書店（香港）有限公司



（圖片由三聯書店（香港）有限公司提供）

人類文明發展至今，科技水平日新月異，但尚未發現任何一種比石頭更能長久保存信息的載體。這些沉默的見證者靜靜地立在香港的角角落落，無聲地講述屬於自己的往事。知名學者蕭國健教授多年間訪古探幽，足跡遍及港九、新界及各離島，深入查考本港碑刻及其背後的歷史。全書分為史前石刻篇、摩崖石刻篇、棋盤石刻篇、界石篇、紀念碑石篇、奠基石篇共六部分，對讀者了解香港各區的歷史文化頗有助益。

書目︰《石頭上的香港史》

作者︰蕭國健

出版社︰三聯書店（香港）有限公司



（圖片由三聯書店（香港）有限公司提供）

香港開埠後，英國人、猶太人、巴斯人及華人均在商業上不斷取得突破，但擁有「近鄰」優勢，且早已是華洋中介的澳門土生葡人，卻表現得「欠缺商業活力」，有學者更指「當華人各自在汪洋大海中爭相暢泳時，葡人則似是受困於一潭死水之中」。

作為人口僅次於英國人的香港非華人族群，澳門土生葡人能操多種語言，且了解華洋文化，發展上具有多重優勢，可他們卻對從商興味索然，寧可選擇成為文員階層；小部份選擇創業的，則未能如其他族群般屢敗屢戰，結果未成一簣而止，鮮見有人能創造自己的商業王國。

布力架家族五代人的故事，或許正是土生葡人在港發展的典型例子。這個家族來華歷史悠久，由澳轉港時亦佔盡先機，且人多勢眾、教育水平較高，做事細心勤勞……可哪怕他們在不少領域取得成就，亦擁有相當影響力，卻未能在香港商業史上留下突出痕跡。

書目︰布力架家族：澳門土生葡人在港五代發展傳奇

作者︰鄭宏泰

出版社︰三聯書店（香港）有限公司



（圖片由三聯書店（香港）有限公司提供）

城市規劃是城市發展、市民生活質素的重要影響因素。據路政署資料顯示，本港目前有超過一千條行人天橋及行人隧道，而行車天橋及橋樑亦也過千，數量冠絕全球，成為香港的獨特的城市風景。

本書以「香港：天橋城市」為主題，從建築師和城市設計師的角度，先宏觀闡述香港城市空間的現況，和香港逐步成為天橋城市之過程；再走進各個社區觀察天橋網的規劃和設計上的優劣、行人使用習慣、與社區的關係等；然後，參考外地天橋案例，分享值得學習的地方；最後提出會否有天橋以外的替代方案的疑問，討論以改善街道行人環境的世界趨勢。

書目︰《天空之城：香港行人天橋的觀察與想像》

作者︰胡漢傑、陳智峰

出版社︰三聯書店（香港）有限公司



（圖片由三聯書店（香港）有限公司提供）

相隔近十年，「築覺」系列重回香港。

十年來香港的建築面貌不斷更變：慈山寺建成並向公眾開放；中環街市完成活化工程成為文化生活場地；西九龍鐵路站落成通車；尖沙咀海濱舊新世界中心也改建成了「維港文化匯」，星光大道重開，並有了新地標K11 Musea。當然還有最矚目的西九文化區逐漸成形，戲曲中心、M+、香港故宮文化博物館陸續開幕。

除了以上大型話題性建築，還有與我們生活息息相關的公共建築，如車公廟體育館、屏山天水圍文化康樂大樓、啟業運動場、污泥處理廠T．Park等，擺脫舊有的公共建築設計手法，起用更親近優質生活的環保建築概念。另外大部分人不會留意的國際廚藝學院、芝加哥大學香港分校、珠海學院，以及九龍塘宣道小學加建的音樂廳，都令人眼前一亮。

建築遊人繼續關注香港建築的發展，除了遊走上述新建築，還補充了不少保育建築背後的故事。讓我們再多花些時間通過香港的建築，重新認識我們的香港。

書目︰《築覺VI：築遊香港》

作者︰建築遊人

出版社︰三聯書店（香港）有限公司



（圖片由三聯書店（香港）有限公司提供）

作者遍嚐大江南北、中西歐亞各菜系，修煉成有品味的嚐食者。

在《香港談食錄——環宇美食》中，滋味遍及日、韓、印、意、法、南美，以至分子料理等創意菜式。甫進餐廳，已是一場感官體驗的開始。先感受環境的氛圍，然後才開展探尋餐廳的歷史脈絡，繼而探討菜系的特質；從各主廚對食材的掌控，以及將烹飪技巧融會貫通的功架，會慢慢感受到每一道菜是如何建構成餐廳的主題故事。

作者就是有這種說故事的能力，以筆墨傳遞閱歷知識、視覺體驗，以及食味想像。

書目︰《香港談食錄——環宇美食》

作者︰徐成

出版社︰三聯書店（香港）有限公司



（圖片由商務印書館(香港)有限公司提供）

香港向來被譽為「美食之都」，百多年來各式各樣、不同層次的佳餚美食，甚至珍饈百味、西洋食品等，都能夠在香港品嚐到。由大小茶樓、小館、大牌檔的點心、小菜、粥粉麵飯，燒臘店的「斬料」燒味，餅店的新鮮麵包餅食，茶室的西式食物、飲料、雪糕，街邊小販的小食及糖水，私房菜館的蛇羹、香肉，酒家的「滿漢全席」，以至米舖、茶葉莊、酒莊、士多出售的食品，琳琅滿目，令人大快朵頤。

《回味無窮——香港百年美食佳餚》以主題形式介紹香港的歷史，透過逾300幅圖片以及報刊文獻，記錄香港百多年來令人勾起無窮回憶、卻已消失的美食，並反映不同時期市民的飲食潮流。

書目︰《回味無窮——香港百年美食佳餚》

作者︰鄭寶鴻

出版社︰商務印書館(香港)有限公司

