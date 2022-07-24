張炳良：「建設力量」包含民主黨　應爭取參選來年區議會

教育大學公共行政學研究講座教授、前運輸及房屋局長張炳良表示，民主黨若繼續對香港有承擔，應該參加來年的區議會選舉。他強調香港是自由開放的，變成「清一色」會失去其獨特和優勢，故需要多元意見和聲音。



+ 1

指中央官員與聽眾對「五光十色」理解或有不同

有份創立民主黨的張炳良今日（24日）出席書展活動，簡介其《Can Hong Kong Exceptionalism Last》及張家偉所著的《英國檔案中的香港前途問題》兩本書籍內容。期間民主黨前主席劉慧卿到場發問，關注到民主黨來年可否參選區議會，令議會不要「清一色」。張炳良則回應指，民主黨如對香港有承擔應該爭取參選，因現時仍有市民認同民主黨，認為民主黨能反映他們的心聲。

他補充，在「愛國者治港」和「紅線」下，中央官員仍希望保留香港的獨特和優勢。「我不會懷疑一些中央官員說，他希望見到有『五光十色』，當然可能他理解的五光十色未必是你（劉慧卿）或其他在座朋友所理解，但他希望不是清一色，這個很清楚，因為清一色對（令）香港沒有特色。」

解讀習講話：「建設力量」應當包含民主黨

張炳良又認為，國家主席習近平七一講話提到，堅守「一國」立場及由「愛國者治港」的同時，也期望團結更多人都參與建設香港。張認為習近平提及的建設力量「包括民主黨」。

出席同一活動的教育大學香港社會研究講座教授呂大樂則簡介兩本新書內容，指當年港英政府準備作政治改革時，中方關注英方能否在《基本法》實施前完成改革，故中英雙方間有很多很「微妙」的配合。此外，「澳門模式」不能運用以處理香港問題。