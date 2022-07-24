黃元山：地區康健中心應強化精神健康服務　優化機制識別早期病人

立法會議員黃元山、團結香港基金醫療及社會發展研究主管田詩蓓在《01開講》撰文，指出精神健康是地區康健中心不可或缺的拼圖，政府應該加強對精神健康的重視，將之納入康健中心的正規服務範圍，並優化相關的轉介、公私營合作等機制。



上屆政府設立多間地區康健中心，提供基層醫療服務。（資料圖片）

現時地區康健中心服務大多側重生理健康層面

文章指出，上屆政府在任期完結前終於公布基層醫療健康藍圖的框架，進一步確認建立以地區為本、家庭為重的基層醫療系統的發展方向，適逢精神健康諮詢委員會向立法會衞生事務委員會遞交工作報告，當中不少的建議都與基層醫療服務息息相關。黃元山認為，面對日益嚴重的精神健康問題，地區康健中心要也應發揮地區樞紐的角色，為發展基層醫療層面的精神服務提供支援。

文章又提到，目前地區康健中心服務範疇大多側重於生理健康層面，如物理治療、中醫等；現時地區康健中心雖然提供精神健康諮詢及評估服務，但中心內只有少數提供基本精神健康諮詢的職員，地區服務網絡內亦未有涵蓋精神健康服務提供者。但誠如世界衞生組織所提出，「沒有精神健康就沒有健康」，政府在重視一般醫療需要的同時，亦不可忽略市民在精神健康上的支援。

就以上問題，文章提出多項建議，包括推廣並加強精神健康教育，從而增加市民大眾對精神健康的認識；社區的基層醫療精神健康服務可以針對一些較輕微症狀，如焦慮及抑鬱等，提供早期干預治療，以及時幫助初期或潛在的患者，因此地區康健中心作為服務整合的角色，應考慮將精神健康服務提供者納入地區康健中心的服務範圍，以豐富市民在基層醫療層面上的選擇。

此外，文章建議政府需要完善地區康健中心的轉介機制，參考目前公立醫院與精神健康綜合社區中心之間的轉介協定，為地區康健中心與精神健康綜合社區中心量身制訂相類似的協定，訂明病人資料互通的原則，透過標準化評估以促進互相轉介，幫助病人獲得最需要的服務；政府亦應發展公私營協作模式，安排情況穩定的病人在社區接受私家普通科醫生的護理服務。

黃元山在《開講》文章全文：精神健康是地區康健中心不可或缺的拼圖