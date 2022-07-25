習近平講話︱青研調查：八成人認同四點希望　習來港顯中央重視

「青研香港」今日（25日）發布調查結果，顯示超過八成受訪者認為，國家主席習近平七一來港出席回歸慶典，反映中央對香港十分支持和重視。

調查顯示，有超過七成受訪者表示習近平的講話加強了他們對堅定實踐「一國兩制」的信心。另有約八成受訪者，分別同意習近平講話提到「四點希望」。



七成半受訪者認同「特別關心關愛青年人」

「青研香港」在7月18日至24日期間，發布名為「有關習近平主席出席香港回歸慶典的意見」的網上問卷，最後收到1,952個有效回應。

數字顯示，有80.17%受訪者表示習主席來港出席回歸慶典，反映中央對香港十分支持和重視。至於習主席在慶典上發表的重要講話，有77.46%的受訪者表示講話加強了他們對堅定實踐「一國兩制」的信心，有75.31%的受訪者表示講話加強了他們對「一國兩制」的認知。

有79.56%受訪者認同香港應「著力提高治理水平」；有80.17%的受訪者認同香港應「不斷增強發展動能」；有79.35%的受訪者認同香港應「切實排解民生憂難」；有79.56%的受訪者認同香港應「共同維護和諧穩定」。此外，習主席在講話中還提及要「特別關心關愛青年人」，有76.38%的受訪者對此表示認同。

陳勇：市民應深入了解習講話

港區全國人大代表、「青研香港」顧問陳勇指出，5年前習近平視察香港已是國際熱話，今次更是倍受關注，關注度增加逾五成。各界反應也十分正面和積極，與是次調查結果基本吻合。

他形容習近平的講話對香港實現良政善治具有很強的現實指引作用，呼籲香港市民應學習和領悟習近平講話的原文。

「青研香港」顧問、立法會議員陳恒鑌提到，習近平在講話中充分肯定「一國兩制」，令港人對堅定落實「一國兩制」更有信心。他又指，「一國兩制」下的香港有特殊地位和獨特優勢，但「不進則退，慢進也是退」，過去幾年的蹉跎歲月已令香港發展滯後，故香港必須不斷增強發展動能，才能在激烈的競爭中站穩腳跟。

習近平在講話中提出特區政府要引領青年深刻認識國家和世界發展大勢，「青研香港」希望政府能制定全面的青年政策，深入引導香港青年了解大灣區發展、認識國家的發展優勢，讓香港青年成為香港和國家的建設者、「一國兩制」事業的傳承者。