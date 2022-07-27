政圈風聲｜立會補選建制混戰　民建聯重啟「賢路」計劃吸黨外人才

4名立法會議員「轉跑道」加入李家超政府，令上任半年的新立法會出現空缺，政府至今未公布何時舉行補選，但建制各路人馬已摩拳擦掌。綜合各方消息，民建聯、經民聯、新民黨等多個建制政黨，均有意派人出戰補選，雖然只得幾個席位，但幾可肯定不會出現自動當選，參選者要經過一番「自由搏擊」，才有望躋身議會。



建制料年底始補選

改制後的立法會增至90人，但隨著選委界的張國鈞、麥美娟、孫東及林智遠加入「熱廚房」，立法會目前有4席懸空。有資深建制指，政府不急於舉行立法會補選，一來新政府正集中精力制定KPI，冀上任百日「交功課」，補選並非政府首要工作；二來目前仍有個別政策局未有副局長，「特首政策組」亦正籌組，可能仍有議員欲「轉跑道」，待李家超組班塵埃落定後再定奪。

第三，目前選舉制度已「完善」，立法會已毋須時刻「點人數」、數票，即使少10名議員開會亦無礙議會運作，有人笑言年初「洪門宴」事件爆出時，多達20名議員須檢疫，新議會繼續開會。另一原因是本年底港區人大代表舉行換屆選舉，由逾1400人組成的「選舉會議」成員投票選出，當中絕大部分人為現時選舉委員會委員，若把兩場選舉放在同一月份舉行，亦較方便貴人事忙的選委們在港投票。

2021年立法會選委界選舉。（資料圖片）

民建聯重啟「賢路」計劃 多人有意競逐

補選日期未定，但有意參選者必須做足準備，有民建聯中人指，黨內多人有意出戰補選，包括油尖旺區議會前主席葉傲冬、曾參加去年立法會選委界選舉的陳凱榮、葵青區議會議員郭芙蓉等，預計最終只會派一人參選，有意者仍須在黨內「跑馬仔」。亦有民記成員指，因「洪門宴」一事墮馬的前民政事務局局長徐英偉，最近表現活躍。

葉傲冬接受查詢時表示，出戰補選人選有待黨內決定，目前黨內未討論，他對任何崗位持開放態度，若其他人認為他適合擔任任何崗位，他樂意參與，亦會落力去做。民建聯昨晚舉行中委會，據悉通過舉行新一屆「賢路」人才甄選計劃，雖無言明是為補選，而且歡迎黨外人才報名，但相信亦是該黨評核有意參選者表現的途徑之一。

至於其他建制政黨，經民聯有機會派人出戰補選，其中眼科醫生龐朝輝有意出戰。今屆議席急增的新民黨，亦希望繼續壯大議會版圖，澳門前特首何厚鏵姪子何敬康是熱門出戰人選。工聯會未正式討論，有人預料起碼立法會暑假過後情勢才會明朗化，相信會有人「舉手」表態。

部分非政黨人士亦有意參選，例如去年參選選委界僅敗的科技大學副校長（廣州）吳宏偉、全國港澳研究會理事黃梓謙等。非建制派方面，新思維上周與傳媒茶聚期間，首度公開表明有意參與補選，據知曾參與去年立法會地區直選但落敗的副主席黃俊瑯，有機會披甲上陣，但仍未確定。

新一屆立法會。（資料圖片）

政圈有說法指，既然民建聯、工聯會已有要員出任政府高層，便不應再派人參與補選，以免予人「霸道」之感。有民記中人則指，此說法看似有一定道理，但該黨向政府輸出人才是「割愛」，認為最重要是「參賽權」，任何愛國者都可以報名參與，「不是說民建聯一定贏，大家通過競爭才有進步。」

有現任議員說，立法會補選一定不會出現自動當選，情況一如去年12月換屆選舉，所有席位都有競爭，倘最終有4至6個空缺，可容許約10人參選，又相信選委界不會有「祝福名單」，而是「真競爭」。至於去年敗選者能否捲土重來，有人認為要視乎個別情況，若只是「梗頸四」而未能入局，再次參選的勝選可能高一些，但如果屬自身原因未能信服於選委，「連選兩次都輸就好難睇」。