政圈風聲︱民建聯擬組團訪問東盟　「說好香港故事」外宣營商優勢

中央近年多次提出要「講好中國故事」，新特首李家超上台後，亦表明會到海外及內地宣傳香港優勢，不能單靠「有麝自然香」，要主動向外「說好香港故事」。除了政府，建制最大黨民建聯亦初步計劃在立法會暑假休會期間，到訪東盟國家宣傳香港，目的地包括馬來西亞、泰國等3至4個國家。



民建聯初步計劃外訪東盟，規模約十多人，不會有官員隨團。（資料圖片）

向外國解說香港營商環境和優勢

民建聯以往甚少出訪東盟國家，據聞今次訪問團規模約十多人，多名立法會議員會參加，團員全屬民記黨員，不會有官員代表隨行，料8至9月成行。

李家超早前在立法會答問會表示，特區政府要做好解說工作，包括派官員及訪問團到海外，說好香港故事，他早前亦透露會親自出席11月在泰國曼谷舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會。據聞，民建聯認為作為政黨和民意代表，亦有責任向國際解說香港最新情況、「一國兩制」之下香港享有的獨特優勢和地位，要主動外訪宣傳。

東盟由10個國家組成，包括文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南。根據2020年數據，東盟是繼中國內地之後，香港第二大商品貿易夥伴，而香港則是東盟的第六大商品貿易夥伴，貿易總額達10,399億元。

回港需酒店檢疫

近兩年香港因新冠疫情，採取極為嚴格的入境檢疫措施，外商訪港甚為不便，打擊香港營商環境。有民記中人指，現時海外抵港人士仍需在酒店隔離7日，與其等外商在放寬檢疫規定後來港，不如由民間代表主動走出去宣傳。不過，按照目前規定，訪問團回港後需到酒店隔離檢疫7天，有人希望屆時政府已放寬檢疫期，最好的當然是變成7日居家檢疫。

劉兆佳：香港有國際溝通能力可助「走出去」

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，很早已建議進行民間外交，加強與周邊國家和地區溝通。他說，過去由官方主導的「大外宣」有太多官方語言，「外國人聽唔明」，令到對外宣傳打了折扣，而香港是自由開放城市，可以用外國人聽得懂的語言「講好中國故事」。

劉兆佳說，香港是國際金融中心，有國際溝通能力，這是香港的軟實力，能協助中國達到外交目標，舉例大灣區亦是要借助香港，將區內的商貿、文化「走出去」。

東南亞是中美必爭之地 冀政府支持更多民間外交

至於外訪對象是東南亞國家，劉兆佳指近年東南亞是中美兵家必爭之地，亦是中國容易爭取支持的地方，建立區域全面經濟夥伴協定（RCEP）後，中國與東盟的關係就更密切。近期美國以安全問題和經貿事宜與東盟開會，亦顯示美國正拉攏東南亞各國。

劉兆佳說，如香港能助中國一把，亦是為國家做出貢獻，期望香港政府甚至中央支持更多民間團體、工商團體和個人進行民間外交，建立中國與周邊國家的聯繫。至於民建聯相關計劃，他期望能做到帶頭作用。