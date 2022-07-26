膠袋徵費加至2元？政府：循序漸進較合適　惟持開放態度

膠袋徵費2009年起實施，至今已超過10年，政府早前倡議把收費增一倍至每個膠袋一元，遭部份立法會議員及環保團體質疑效用，有議員提議將徵費提升至兩元。政府表示，按本港現時的經濟和社會狀況，循序漸進調整收費水平較為合適，但同意每個膠袋兩元能進一步鼓勵市民減少使用塑膠購物袋，因此持開放態度。



倘議員動議調高至一元以上 政府會接納

立法會根據《產品環保責任條例》作出的3項與塑膠購物袋相關的附屬法例小組委員會，本月初召開會議時，有議員提議將膠袋徵費增至每個兩元，加大阻嚇力。當局昨日（25日）向立法會提交回應指，政府提出每個膠袋至少一元的建議，考慮了其他地區的做法及市民的接受程度，加上現時整體經濟和社會氣氛，循序漸進調整收費水平較為合適，但認同提升至每個膠袋兩元能進一步鼓勵市民減少使用塑膠購物袋，因此對建議持開放態度。

當局表示，有關把最低收費水平提高至一元的附屬法例已刊憲，並已進行「先訂立後審議」程序，若有議員在審議期限屆滿前動議修訂最低收費水平至一元以上，政府會接納。

「加價」後料有更多市民選擇使用可重用購物袋

政府估計，調高收費水平後，將有更多市民選擇使用可重用的購物袋，但含塑膠成份的「環保袋」無法完全替代即棄塑膠購物袋，因此鼓勵市民選用不含塑膠且可重用的替代品，例如棉質購物袋。政府將於有關法例修訂通過後，制定良好作業指引和宣傳優化計劃，鼓勵業界及市民減少使用即棄塑膠購物袋以及塑膠環保袋。