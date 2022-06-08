膠袋徵費擬12.31起倍增至1元　當局啟動立法程序　兩項豁免將取消

環保署公布，今日（8日）已展開有關優化塑膠購物袋收費計劃，及全面落實玻璃飲料容器生產者責任計劃的附屬法例的立法程序。當局建議每個膠袋收費，由現時最低5毫，倍增至最低1元。當局同時取消兩項豁免，現時盛載冷凍食品，以及非氣密包裝食品的豁免將被取消，相關用途的膠袋將要收費。當局指，新措施目標在今年12月31日開始實施。



膠袋徵費計劃由2009 年實施，不過近年堆填區的膠袋棄置量有回升趨勢。環保署表示，政府建議修訂《產品環保責任條例》（第603章）優化現行塑膠購物袋收費計劃，包括建議取消現時對盛載冰凍或冷凍食品的塑膠購物袋的豁免，以及每個膠袋的收費由現時最低5毫提高至最低1元。

當局又擬收緊豁免的情況，只有購買沒有包裝或並非完全載於任何包裝的食品，或購買以非氣密包裝的餐飲外賣，才可獲免費提供塑膠購物袋，並以每單一交易一個免費袋為基本原則。

截至今年三月底，玻璃管理承辦商透過不同渠道所收集的廢玻璃容器逾6.8萬公噸。（資料圖片 / 高仲明攝）

玻璃飲料容器生產者責任計劃明年首季實施 每公升再造徵費0.98元

另外，當局亦擬訂立《產品環保責任（受規管物品）規例》，為實施玻璃飲料容器生產者責任計劃訂明運作細節，包括訂定循環再造徵費的水平，建議每公升為0.98元，目標是在2023年首季正式全面實施玻璃飲料容器生產者責任計劃。