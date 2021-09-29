膠袋徵費｜調查：加至1元取膠袋人數減半　促調整收費及豁免範圍

港府全面實施5毫膠袋徵費後，膠袋用量不跌反升。工聯會九龍東辦事處及世界自然基金會香港分會（WWF）上月調查發現，近五成受訪者表示仍會拿取膠袋，倘膠袋稅增至1元，仍會拿取的人則減至兩成半。

WWF認為，每個膠袋5毫徵費的經濟誘因早已被消化，促請政府盡快檢討現行膠袋收費計劃，包括收費水平及豁免範圍。



平口袋常見於超市水果區，由於免費自取，不少市民一次取多個。（資料圖片）

是次網上問卷調查在8月9日至27日進行，共收到311名18歲或以上市民回覆。調查發現，近五成受訪者表示現時購物時仍會拿取膠袋，倘每個膠袋收費上調至1元，則只有約兩成半人，表示仍會拿取膠袋。

研究進一步發現，倘膠袋稅上調至2元，仍會拿取膠袋的人數則減至不足一成。WWF海洋污染經理王素君表示，5毫膠袋稅維持多年，可見經濟誘因早已被消化，相信收費若增至1元，已能大幅減低市民拿取膠袋的意欲，調至2元更能加重阻嚇力。

受訪者多因衞生考慮取膠袋

對於市民拿取膠袋的原因，六成半受訪者解釋是為了衞生，亦有近六成人表示因購買的物品必須使用膠袋承載。其他原因還包括方便（34.1%）、商店主動提供（19.3%）及留待自用（16.1%）。

此外，在不考慮收費情況下，超過七成受訪者認為用保鮮紙包裝的食品不需要向商戶拿取膠袋，亦有近七成受訪者認為有氣孔包裝的食品也不需要拿取膠袋；而即棄杯裝但非密封的飲品及非密封包裝的食品，也有超過一半受訪者認為不需要拿取膠袋。

工聯會社區幹事李嘉恒表示，豁免原意是平衡食品衞生需要，但這些膠袋往往不能重用，建議商戶提供誘因，鼓勵市民減少使用膠袋。

工聯會九龍東團隊及WWF建議，盡快檢討現行膠袋收費計劃，包括收費及豁免範圍。（資料圖片 / 余俊亮攝）

促檢討膠袋收費及豁免範圍

工聯會九龍東團隊及WWF建議，盡快檢討現行膠袋收費計劃，包括收費及豁免範圍；在濕街市安排器皿租用服務，例如可重用膠盒；加強垃圾收費的相關宣傳教育；把所有材質的購物袋納入徵費計劃，以進一步加強「自備購物袋」文化；以及環保署定期公布各大零售商所得膠袋徵費，增加透明度。