通關︱育SEN童母親盼探内地患癌父　籲特事特辦：不發聲更沒希望

社區組織協會及一群基層市民前往立法會申訴部，反映與内地通關的家庭需要和困難。有申訴市民表示，自己居於内地的父親患癌，今年三月檢查時發現剩下半年壽命，但由於經濟條件、隔離日數及家庭原因未能回鄉探望。她自己打齊四針疫苗，強調願意配合進行核酸檢測，希望内地酌情處理、縮短隔離日數等安排。

社協指，大部分基層市民的親人都在内地，長期封關對家庭團聚影響甚遠，促當局增加通關名額、酌情處理緊急人士免檢疫通關，在「人文關懷名額」增加家庭團聚等。



鄭女士是參與申訴的市民之一，由潮汕嫁到香港，現職家庭主婦，丈夫是裝修工人，育有兩個孩子，其中一個有特殊學習需要（SEN學生），一家四口居於公屋。她受訪稱，今年三月，住在内地的85歲父親發現患癌，檢查後獲告知剩下半年壽命，她得知後很想回内地照顧父親，但正值第五波疫情，她自己都一度染疫，康復後CT值不符合内地要求，故未能返回内地。

鄭提到當時通關名額不多，在當局尚未打擊黃牛下，被炒賣至過萬元人民幣；有些人會選擇往珠海隔離，但港珠澳大橋穿梭巴士（「金巴」）車票也被炒賣至每張萬元，即使願意付錢買黃牛，也衍生許多詐騙個案。

鄭：明白取決於內地 如港不發聲更沒希望

現時，往内地名額增至每日2,000個，檢疫日數縮短至「7+3」，鄭女士認為幫助不大，稱「隔離得嚟，人哋都出咗殯！」她解釋，「7+3」對沒有深圳住址的人而言，實際等同在酒店隔離10日，費用昂貴。她形容隔離10天對SEN孩子是難以想象，而且會影響學習進度，指情況「兩難」，加上要配合暑假假期，回鄉日數扣減後所餘無多，假如隔離期間父親有「三長兩短」，自己亦不能立刻到父親身邊。她指父親最希望見到孫兒，認為等到父親去世，才見最後一面就沒意義。

鄭女士指，明白與内地通關很大部分取決内地當局，她認為兩地需要溝通：「如果我地呢邊唔爭取，唔發聲，咁咪更加冇希望囉。」她提到有考慮單獨回内地探望父親，但作為母親放不下SEN孩子，又說如果可以免檢疫，會立即回内地探望父親，希望當局酌情處理她這類有SEN孩子的家庭。