通關︱入境檢疫擬放寬　梁熙撐4+3：衞健委指絕多數3至4天內發病

目前，由外地抵港人士須酒店檢疫7日，有報章引述政府消息指，政府正考慮放寬檢疫安排至「5+2」或「4+3」，即7天檢疫期內，有2天或3天可以居家隔離，並同步推出「紅黃碼」，居家檢疫期間以「黃碼」實施外出限制。

民建聯立法會議員梁熙認為「4+3」方案較為理想，因為現時抵港人士難以預訂指定檢疫酒店，若減少一日酒店檢疫，每日可多出2千間酒店房供抵港人士預訂。他引述國家衞健委指出，絕大部分感染病毒人士會在3至4日內發病，相信「4+3」方案在科學上無問題。



陳凱欣：抵港第3天核酸數據影響決定

梁熙今早（26日）在電台節目表示，香港疫苗接種率高，已接種第三針的比率甚至高於內地，加上有專家推算本港已有500萬人染疫，築起免疫屏障，適合成為內地縮短檢疫期的試點。對於有人建議採用「點對點管理」，讓居家檢疫人士上班上學，梁熙認為最理想仍是居家隔離，不許外出，檢疫人士由酒店返回家中隔離時，也應該乘坐指定檢疫的士或指定交通工具。

立法會議員陳凱欣指，隨著電子健康申報系統簡化流程，本周四投入試用，下一步將處理檢疫期安排。她指檢疫安排採取「5+2」或「4+3」須視乎未來數周數據，包括早前增加旅客在抵港第3天接受核酸檢測，此數據將影響檢疫期安排。