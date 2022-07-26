MIRROR演唱會｜實名制入場過程大致暢順　鄭泳舜籲日後增加比例

男子組合MIRROR演唱會昨晚（25日）起在紅館舉行，是紅館首次實名制購票的演唱會。立法會議員鄭泳舜表示，實名制核實程序大致暢順，惟需改善分流及增加人手，核對入場人士身份，以減少群眾聚集。他認為康文署應汲取今次經驗，日後應對轄下紅館或伊館的熱門演唱會或表演，與主辦方商討廣泛採納實名制購票安排，增加實名制購票比例。



實政圓桌立法會議員田北辰亦表示，首場大致暢順，沒有太長人龍，更有「鏡粉」表示核對過程「3分鐘搞掂」，但頭幾場只有三成實名購票是美中不足。



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首場3千多人實名購票 最後兩場增至萬人

鄭泳舜稱，昨日逾萬名觀眾中，只有三成透過實名制購票，即約三千多人，但今次MIRROR最後兩場的演唱會，採用實名制購票將增至一萬人，建議主辦單位與康文署加派人手核對門票，改善入場人士分流安排。另外，他也建議當局盡快修訂《公眾娛樂場所條例》，增加罰則打擊「炒場」行為；並盡快將康文署轄下場地納入《公眾娛樂場所條例》規管範圍內。

田北辰倡內部認購亦要實名 炒黃牛飛刑事化

田北辰則認為首場實名制「對飛」過程大致順暢，讚揚主辦單位「好有心」，不過就有幾點美中不足。他指首場只有三成門票是實名制發售，其餘為內部認購，認為三成太少「起碼要去到五成喇！」

田北辰表示，內部認購第一重炒賣難以杜絕，因就算內部認購的門票實名制，內部人士亦可以取得門票後高價賣出去，待賣出後才印買家名字，但認為這方法可以杜絕第二種炒賣及其後的「炒上炒」。他贊成實名制的同時要將炒黃牛行為刑事化，並提高罰則，最嚴重要坐監，以杜絕炒黃牛飛。