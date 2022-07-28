推翻林鄭決定？陳茂波重提CY大欖郊園邊陲建屋　料建3.5萬伙公屋

新政府銳意加快土地房屋供應，財政司司長陳茂波接受傳媒訪問時，重提郊野公園邊陲建屋，指大欖隧道西南面用地若建公營房屋，可提供3.5萬個單位，能縮短公屋輪候時間至5年內。但他強調，政府非有意「大搞」郊野公園邊陲，希望逐塊土地審視可行性。



陳茂波：可建3.5萬伙 能縮減公屋輪候至5年以下

陳茂波在《經濟日報》訪問指，大欖隧道旁邊用地生態價值未必很高，且鄰近交通基建、出入方便，假設用地只用來做公屋及居屋，概念上等於公營房屋一年的目標供應量；若以公屋一般輪候14.7萬宗計算，3.5萬伙能縮減20%輪候數字，有機會將公屋輪候時間縮短至5年以下。

他強調，政府並非有意圖大搞郊野公園邊陲地，「並非袋入面有大堆東西」，目前只想獨立討論大欖郊野公園選址。

梁振英去年重提 林鄭反駁：叫停研究是「德政」

前特首梁振英於2017年最後一份《施政報告》提出，委託房屋協會就開發大欖郊野公園邊陲地帶做可行性研究，項目包括興建居屋和老人院舍，但林鄭月娥上台後即叫停研究。去年5月，梁振英重提開發大欖郊園邊陲地，並提出具體內容，包括用不超過70公頃的土地，興建2.5萬個按成本價出售的居屋單位。

不過，林鄭月娥之後隔空反駁，指開發郊園邊陲，程序上比其他土地更難，「如果郊野公園或郊野公園邊陲咁有吸引力，應該一早做咗啦」，反問未去到最後階段，為何要破壞郊野公園，「除非無常理嘅人啦，常理嘅人點解唔係處理咗啲綠化帶，一跳跳咗入去處理郊野公園呢？要攞走郊野公園的地呢？」



被問到是否郊野公園「一吋不能少」，她回應稱：「係呀，我哋仲要開紅花嶺多一個郊野公園」，又形容叫停房協研究是「德政」。